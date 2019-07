CHIO Aachen: Deutsche Voltigierer spitze

Die Entscheidungen der Voltigierer beim CHIO Aachen lagen sicher in deutscher Hand. Sie waren ungeschlagen sowohl im Nationenpreis als auch im Pas de Deux und den Einzelwettkämpfen.

Im Nationenpreis der Voltigierer ging der Sieg mit sensationellen 27,445 von 30 möglichen Punkten an die Mannschaft Germany I mit den Einzelvoltigierern Jannik Heiland und Janika Derks sowie dem Team Norka des VV Köln-Dünnwald. Germany II musste sich mit 27,275 Punkten recht knapp geschlagen geben. Hier turnten die beiden Herren Jannis Drewell und Julian Wilfling sowie die Mannschaft Fredenbeck I, die gestern zum zweiten Mal in Folge den Preis der Sparkasse als Gruppe hatte gewinnen können. Der dritte Rang ging nach Österreich dank Dominik Eder, Sarah Koch und dem UVT Eligius, die zusammen 24,470 Punkte erreichten.

Ausschlaggebend für den Sieg von Germany I waren die Leistungen der beiden Einzelvoltigierer. Jannik Heiland kam mit seiner „Gini“-Kür auf ein Endergebnis von 9,268, bei „Million Dollar Baby“ Janika Derks war es eine Gesamtnote von 9,124. Da konnten die beiden Herren des Konkurrenz-Teams nicht ganz mithalten – obwohl auch sie beide Bewertungen über 9 erhielten. Bei dem Europameister von 2015 hier in Aachen, Jannis Drewell, dieses Jahr unterwegs als „Eddy the Eagle“, war es eine 9,097, bei Newcomer Julian Wilfling mit seiner „Toy Story“ Kür gaben die Richter eine 9,026.

… und noch ein Triumph

Im Pas de Deux gab es einen Favoriten-Sieg von Janika Derks und Johannes Kay auf Diamond Sky an der Longe von Jessica Lichtenberg. Das Nachsehen hatten Chiara Congia und Justin van Gerven auf Picardo mit Alexandra Knauf an der Longe. Diana Harwardt und Patrick Künne, beide 18 Jahre jung und bei Berlin zuhause, turnen schon länger zusammen, konnten im vergangenen Jahr bereits die Silbermedaille bei den Europameisterschaften der Junioren gewinnen. Aber beim CHIO Aachen waren sie zum ersten Mal am Start. Sie schlugen sich hervorragend: In beiden Wertungen hatten sie das zweitbeste Ergebnis. In der Addition der Punkte wurde es Rang drei.

Gestern trugen die Damen und Herren ihre Einzelentscheidungen aus. Hier gingen Janika Derks (Carousso Hit) und Thomas Brüsewitz (Eyecatcher) als Sieger hervor.

Danny Boy gestorben

Derweil gibt es auch traurige Nachrichten aus dem Voltigierlager. Das langjährige Volti-Pferd Danny Boy ist gestorben. Das Team Nokra des Voltigiervereins Köln-Dünnwald postete Ende letzter Woche auf ihrer Facebook-Seite: „Wir sind dankbar und unglaublich stolz, dass wir Dich kennenlernen durften. Wir haben mit Dir so viele tolle und auch schwere Zeiten erlebt. Du hast uns so viel gelehrt. Ohne Dich wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. DANKE für die unvergessliche Zeit. Du bleibst immer etwas ganz Besonderes. Ruhe in Frieden.“

Der 17-jährige Oldenburger Wallach v. Danny Wilde war bei vier Europameisterschaften, sechs Weltcup-Finals und fünf Weltmeisterschaften am Start. Sieben Championatsmedaillen, drei Weltcup-Siege und zwei zweite Plätze beim Weltcup sind auf seiner Erfolgsliste verzeichnet. Zuletzt verhalf er dem Team Norka bei der WM in Tryon letzten Herbst zum Sieg und Einzelvoltigierer Thomas Brüsewitz zur Bronzemedaille. 2017 bekam er als erstes Voltigierpferd den Namenszusatz OLD des Oldenburger Verbandes verliehen. Sein Besitzer und Longenführer Patric Looser sagt: „Danny Boy war disziplinübergreifend das erfolgreichste Voltigierpferd aller Zeiten.“ Nach einem Tritt war dem Wallach nicht mehr zu helfen.