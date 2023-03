Distanz-Weltmeisterschaften: Doppelgold für Bahrain, ein Pferd gestorben

Am Wochenende fanden in Butheeb in den Vereinigten Arabischen Emiraten (UAE) die Weltmeisterschaften im Distanzreiten statt. Am erfolgreichsten unterwegs waren die Reiter aus Bahrain. Zunächst sah alles so aus, als gäbe es bei dieser WM keine schwer verletzten oder toten Pferde zu beklagen. Doch kurz nach dem Turnier gab es dann doch eine solche Nachricht.

Der Sieg in der Einzelwertung bei den Distanz-Weltmeisterschaften 2023 durch den arabischen Wüstensand ging an HH Scheich Nasser Bin Hamad Al Khalifa im Sattel von Darco La Majorie. Der Scheich ist ein erfahrener Distanzreiter. Seit 2004 war er bei 19 Championaten am Start, gewann schon mehrfach Gold bei WMs der jungen Distanzpferde, zuletzt erst im vergangenen Oktober. In Butheeb brauchten er und sein zehnjähriger arabischer Fuchs 7 Stunden, 36 Minuten und 39 Sekunden.

Silber ging an Salem Hamad Saeed Malhoof Al Kitbi, der mit Haleh für die Gastgeber am Start war. Er trat als Titelverteidiger an und schaffte es, den Spanier Jaume Punti Dachs auf Abstand zu halten, der mit Echo Falls Bronze gewann.

Auch in der Mannschaftswertung ging Gold nach Bahrain – zum ersten Mal seit der ersten Austragung der Weltmeisterschaften 1986. Silber ging an Frankreich, Bronze nach Portugal.

Das deutsche Team mit Ursula Klingbeil auf Aid du Florival, Michaela Kosel im Sattel von MK Crystal AA, Nayla Al Samarraie mit Warsana, Bernhard Dornsiepen und Bekele El Djem sowie Tanja Kraft-Muhammad auf Atoum’re beendete das Turnier nicht in der Wertung.

Nur Ursula Klingbeil und Michaels Kosel blieben mit ihren Pferden in der Wertung. Klingbeil und ihr 16-jähriger Routinier Aid du Florival belegten Rang 23 mit einer Zeit von 10:21:24, Michaela Kosel und MK Crystal AA wurden 44. in 11 Stunden, 58 Minuten und 39 Sekunden.

Fazit von „Clean Endurance“

Clean Endurance ist ein Kollektiv, das sich für den Distanzsport in seiner ursprünglichen Form einsetzt und zusammen mit FEI, den nationalen Verbänden und anderen Interessenvertretern die Vorfälle von Betrug, Doping und Tierquälerei bekämpfen will, die den Sport zuletzt in Misskredit gebracht haben.

Im Anschluss an die WM hieß es in einer Presseerklärung zunächst: „Clean Endurance ist erleichtert, dass die FEI Weltmeisterschaften im Distanzreiten in Butheeb, Abu Dhabi, mit nicht so vielen Tierschutzfällen endeten, wie befürchtet. Die 160 Kilometer lange Strecke wurde mit einer geringeren Durchschnittsgeschwindigkeit auf den einzelnen Abschnitten geritten, als bei den letzten großen Veranstaltungen am selben Ort (21 Meilen pro Stunde = 33,79 km/h).“

Das Turnier habe gezeigt, dass es möglich sei, „ein auf Taktik basierendes, spannendes Rennen zu veranstalten, selbst auf präparierten Wüstenstrecken, ohne die für die Pferde so schädlichen und strategisch uninteressanten Höllenrennen“.

44 von 122 Pferden haben das Rennen erfolgreich, also in der Wertung beendet. Allerdings sei rund ein Drittel der Pferde, die ausgeschieden sind, wegen metabolischer Probleme aus dem Rennen genommen worden, also etwa weil ihre Herzfrequenz nicht in der vorgegebenen Zeit gesunken ist. Das zeige auf der einen Seite die große Sorgfalt der Offiziellen bei der Untersuchung der Pferde, auf der anderen Seite aber auch, dass die Pferde überritten worden sind.

Nicht während, aber nach dem Rennen ist dann doch ein Pferd gestorben: die elfjährige Stute Soraya Peu, die mit dem Spanier Omar Blanco Rodrigo Sechste in der Einzelwertung geworden war. Wie Clean Endurance berichtet, wurde die Stute nach dem Ritt im Stall mit Elektrolytinfusionen versorgt. Als ihr Zustand sich dennoch verschlechterte, entschieden die Tierärzte sie in die Tierklinik nach Dubai zu bringen. Doch auf dem Weg dorthin starb die Stute. Es seien Blutproben genommen worden und die FEI habe eine Autopsie veranlasst.

Ob der Tod des Pferdes als „Catastrophic Injury“ registriert wird, wurde die FEI von Clean Endurance gefragt. Wenn dem so wäre, würde das Konsequenzen für den Reiter und den Trainer von Soraya Peu nach sich ziehen. Dazu konnte die FEI aber noch keine Stellungnahme abgeben.