Die Nominierten für das Bundesnachwuchschampionat der Pony-Springreiter

Vom 24. bis 26. März findet in Riesenbeck ein Ponyturnier statt inklusive Finale des Bundesnachwuchschampionats der Pony-Springreiter. Nun steht fest, wer dort antreten darf.

Auf fünf Sichtungsturnieren im ganzen Land konnten die U16-Nachwuchstalente sich für das Finale des Bundesnachwuchschampionat der Pony-Springreiter empfehlen. Gesprungen wurde hier auf L-Niveau. Dann folgte noch ein Auswahllehrgang unter der Ägide von Pony-Bundestrainer Karl Brocks und schließlich blieben 20 Nachwuchsreiter übrig, die in Riesenbeck an den Start gehen dürfen. Hier steht zunächst eine Einlaufprüfung auf L-Niveau auf dem Plan und dann das eigentliche Finale als Stilspringprüfung der Klasse M mit Standardanforderungen mit zwei Umläufen. In die zweite Runde kommen dann nur noch die besten vier.

Folgende Paare können sich Hoffnungen machen, dazu zu gehören (in alphabetischer Reihenfolge):

Hannah Blandfort (Linnich/ RHL) mit Marry the night

Anais Brandt (Irxleben/ SAN) mit Melly

Felicia Julia Dahlkamp (Selm/ WEF) mit Abano D

Leni Hansen (Süderheistedt/ SHO) mit Cherry-Kiss

Milena Helly (Rimbach/ HES) mit Nussini

Margarita Hilger (Sickte/ HAN) mit Oh Fiona

Hannes Huthwelker (Datteln/ WEF) mit Top Cinderella NRW

Allegra Elisabeth Hüttig (Hohenstein/ BAW) mit Sietland’s Gustav

Cecilia Huttrop-Hage (Dettighofen/ BAW) mit Caramello

Maximilian Kögler (Bad Nauheim/ HES) mit Vinessa

Karla Köhlbrand (Fehmarn/ SHO) mit Kantje’s Amethist

Jolie Marie Kühner (Hadorf/ BAY) mit Del Piero

Eva-Katharina Lüth (Wilsum/ WEF) mit Kiwi Royal

Malte Merschformann (Laer/ WEF) mit Orchid’s Tiffanie

Finja Mayleen Neubauer (Schloß Holte-Stukenbrock/ WEF) mit Sucato

Mette Pilarski (Harsefeld/ HAN) mit Basall

Philipp Quast (Bruchhausen-Vilsen/ HAN) mit Hennessy

Rafael Reichard-Eisenhard (Berg/ BAY) mit Oliver Twist

Lennard Thomsen (Behrendorf/ SHO) mit Petit Dechantee

Skady Trümper (Blankenheim/ SAN) mit Q-Magic

Weitere Infos gibt es hier.