Euro-Vet vom 8. bis 11. Mai in Riesenbeck

Die Euro-Vet ist ein internationales Springturnier und die Europameisterschaft der reitenden Veterinärmediziner. Vom 8. bis 11. Mai findet das Turnier bereits zum zweiten Mal in Riesenbeck statt. In diesem Jahr sind zum ersten Mal auch Studenten der Veterinärmedizin zugelassen.

Vier Tage, an denen reitende Tierärztinnen und Tierärzte sowie Studentinnen und Studenten der Veterinärmedizin aus Europa zusammenkommen, über ihr Fach debattieren und sich im Parcours messen – das ist die Euro-Vet. 2024 findet das internationale Springturnier zum zweiten Mal in Riesenbeck statt, nachdem Reitanlage und Organisation sich im letzten Jahr für die Veranstaltung bewährt haben. In diesem Jahr gibt es „zahlreiche Nennungen aus Ungarn, Tschechien, Österreich, der Schweiz, Aserbaidschan und natürlich zahlenmäßig am stärksten aus Deutschland“, sagt Dr. Frank Reimann aus dem Organisationsteam der Euro-Vet.

Ablauf der Euro-Vet 2024

Am Mittwoch, 8. Mai, beginnt die Veranstaltung, geritten wird ab Donnerstag auf A- und L-Niveau. Die Teilnehmer können zum einen an der European Vets Tour (1 – 1,05 Meter), zum anderen am Euro-Vet Championat teilnehmen (1,10 – 1,15 Meter). Sowohl in der Tour als auch im Championat werden jeweils zwei Wertungsprüfungen geritten, am Donnerstag und am Freitag. Samstag ist dann schließlich Finaltag.

Die Wettbewerbe der European Vets Tour und des Euro-Vet Championats im Überblick:

Donnerstag, 9. Mai 2024

Spring-Wettbewerb der European Vets-Tour

– Springen nach Fehlern und Zeit (1,00 m) –

Spring-Wettbewerb des Euro-Vet Championats 2024

– Springen nach Fehlern und Zeit (1,10 m) –

Freitag, 10. Mai 2024

Mannschaftsspringen und gleichzeitig 2. Wertung für die European Vets Tour

– Springwettbewerb nach Fehlern und Zeit mit zwei Umläufen (1. Umlauf 1,0 m / 2. Umlauf 1,05 m) –

Mannschaftsspringen und gleichzeitig 2. Wertung für das Euro-Vet Championat

– Springwettbewerb nach Fehlern und Zeit mit zwei Umläufen (1. Umlauf 1,10 m / 2. Umlauf 1,15 m) –

Samstag, 11. Mai 2024

Finale der European Vets Tour 2024

– Springwettbewerb mit Stechen (1,05 m) –

Finale des Euro-Vet Championats 2024

– Springwettbewerb mit Stechen (1,15 m) –

Darüber hinaus wird das Rahmenprogramm mit einer tierärztlichen Fortbildung mit Fachvorträgen erweitert.

Ursprung der Euro-Vet

Als Ursprung der Euro-Vet wie sie heute stattfindet, gelten die „Vets and Vets“-Turniere, also Veterinäre und Veteranen, aus den 1990er Jahren. Diese wurden vom Pferdemediziner und Universitätsgelehrten Prof. Dr. Bodo Hertsch ins Leben gerufen und brachten Teilnehmer aus vielen unterschiedlichen Ländern Europas zusammen. Die Championate fanden u.a. bereits in Hickstead, im französischen Lure, Antwerpen, Linz, in Šamorín in der Slowakei, Steinhagen und nun in Riesenbeck statt.

Zur Website der Euro-Vet 2024 gelangen Sie hier.

