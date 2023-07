Greven-Bockholt: Tobias Fiefhaus stellt mit Sieg bei den Pony-Zweispännern gute Form unter Beweis

Die deutschen Ponyfahrer nutzten das Turnier in Greven-Bockholt, um sich für die anstehenden Weltmeisterschaften Ende August in den Niederlanden zu empfehlen. Darüber hinaus endete auch das internationale Fahrturnier in Le Pin du Haras (FRA) mit erfreulichen Ergebnissen aus deutscher Sicht.

Drei deutsche Fahrer machten in der kombinierten Prüfung der Pony-Zweispänner auf sich aufmerksam: Dieter Backmann (170,14), an dritter Stelle platziert, Christof Weihe (165,36), der mit einem Sieg in der Teilprüfung Dressur den insgesamt zweiten Platz einfuhr, und allen voran Tobias Fiefhaus (162,74). Der Wettringer zeigte seine beste Leistung im Kegelfahren und sicherte sich damit den Gesamtsieg.

Bei den Pony-Einspännern sorgten zwei Frauen für die besten Ergebnisse aus deutscher Sicht. Mit einer guten Leistung in der Marathon-Prüfung platzierten sich Anna Genkinger und Bella Donna an vierter Stelle (154,81), gefolgt von Sandra Schäfer und Carino S auf Platz fünf.

Der erfahrene Steffen Brauchle musste sich bei den Vierspännern nur der Niederländerin Marijke Hammink (146,88) geschlagen geben. Mit 163,54 Punkten platzierte sich der Lauchheimer auf Rang zwei. Auf dem fünften Platz ein weiterer Deutscher: Niels Kneifel.

Zufrieden zeigte sich Fritz Otto-Erley, Fahrsport-Koordinator der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN): „Das ist wieder einmal ein tolles Turnier in Greven gewesen und wir danken Turnierleiter Michael Swiezynsky und seinem Team für die Organisation des CAI und der NRW-Meisterschaften auf einer nach wie vor championatswürdigen Fahrsportanlage.“ In Greven Bockholt wurden schon mehrfach WM-Sichtungen, Deutsche Meisterschaften und auch schon mal die Weltmeisterschaften der Ponyfahrer ausgetragen.

Weitere Fahrergebnisse

Auch im französischen Le Pin du Haras fand ein internationales Fahrturnier statt. Der Petershagener Dennis Schneiders belegte dort den vierten Platz in der kombinierten Wertung. Auch Marco Freund reiste in die Normandie und wurde sechster in der Gesamtwertung.

Für Sebastian Warneck lohnte sich die Reise nach Polen. In Ksiaz holte er den zweiten Platz bei den Zweispännern. Silke Zenkel belegte Platz drei bei den Pony-Zweispännern.

Die Weltmeisterschaften der Ponyfahrer finden in Oirschot in den Niederlanden vom 30. August bis 3. September statt. Wer schlussendlich die deutschen Farben dort vertreten darf, wird noch bekannt gegeben.

