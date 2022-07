In eigener Sache: Die St.GEORG WM-Vorschau für Herning 2022 zum online Blättern und Downloaden

Vom 5. bis 14. August blickt die Pferdesportwelt nach Herning in Dänemark, Austragungsort der Weltmeisterschaften in Dressur, Springen, Para-Dressur und Voltigieren. Damit Sie schon im Vorfeld alle wichtigen Infos auf einen Blick zu Hand haben, legen wir Ihnen unsere Vorschau ans Herz.

Als Abonnent unseres Magazins halten Sie die Vorschau für die WM in Herning 2022 wahrscheinlich bereits in den Händen. Leider fehlen die Beileger aufgrund eines technischen Defekts jedoch in einigen St.GEORG-Ausgaben, die im Handel erhältlich sind. Daher haben wir das Heft hier noch einmal als PDF für Sie – entweder, um es online zu lesen, oder um es herunterzuladen.

Hier geht’s direkt zur St.GEORG WM-Vorschau.

Natürlich werden wir für Sie live in Herning vor Ort sein und Sie mit allen relevanten Informationen des Geschehens vor und hinter den Kulissen versorgen! Wir freuen uns darauf!