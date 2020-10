In Swoop wird Zweiter im Prix de l’Arc de Triomphe

Riesenerfolg für den Sieger des deutschen Galopp-Derbys 2020, In Swoop! Im Prix de l‘ Arc de Triomphe, dem bedeutendsten Galopprennen der Welt, musste er sich nur ganz knapp geschlagen geben.

Lediglich der vierjährige Siyouni-Sohn Sottsass aus dem Stall von Jean-Claude Rouget konnte sich im Prix de l’Arc de Triomphe auf der Rennbahn Paris Longchamp gegen den deutschen Derby-Sieger In Swoop unter Jockey Ronan Thomas behaupten.

Vorbereitet worden war In Swoop von Francis Henri Graffard für das Gestüt Schlenderhan. Der dreijährige Adlerflug-Sohn startete als 11:1-Außenseiter von sechster Stelle aus Startblock eins und wurde auf den letzten Metern immer stärker. Der Sieger im Deutschen Galopp-Derby 2020 kam Sottsass gefährlich nahe und erreichte das Ziel lediglich eine Halslänge nach ihm. Nur wenig hat gefehlt, um in die Spuren des im vergangenen Jahr siegreichen Waldgeist zu treten. Die starke Leistung neben elf Spitzenpferden wurde mit einem Preisgeld in Höhe von 685.800 Euro belohnt.

„Das war eine Klasse-Leistung von einem sehr guten Pferd und In Swoops bislang beste Form in einer großartigen Saison. Er kann auf dieser Ebene mit den besten Pferden mithalten. Natürlich ist es ärgerlich, so knapp geschlagen worden zu sein“, so In Swoops Trainer Francis Henri Graffard.

Und Jockey Ronan Thomas lobte: „Mein Pferd hat mächtig beschleunigt und wurde immer stärker. Bis ins Ziel hat In Swoop riesig gekämpft.“

Dritter wurde der lange führende für den Stall Godolphin antretende Persian King, kurz vor Außenseiter Gold Trip, Raabihah und Favoritin sowie der Arc-Gewinnerin der Jahre 2017 und 2018, Enable.