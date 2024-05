Preis der Besten 2024 – die große Ergebnisübersicht

In Warendorf hat sich der Nachwuchs beim Preis der Besten gemessen. Um die Schärpen wurde gekämpft in Dressur, Springen, Vielseitigkeit und im Voltigieren.



Gesamtwertung Junge Reiter Springen

1. Lasse Nölting (Neustadt/Hannover) mit Chattanooga EP; 83,0 (1. Wertung 29,0/2. Wertung 54,0)

2. Johanna Beckmann (Löningen/Schleswig-Holstein) mit Queen Frieda; 70,5 (21,0/49,5)

3. Henry Munsberg (Osnabrück/Weser-Ems) mit Nola van St Maarten; 70,5 (30,0/40,5)



Gesamtwertung Junioren Springen

1. Naomi Himmelreich (Niederbrechen/Rheinland-Pfalz) mit Flying Kiss 3; 103,0 (1. Wertung 43,0/2. Wertung 60,0)

2. Leo Renner (Gräfelfing/Bayern) mit Ludwig 267; 101,0 (38,0/63,0)

3. Max Merschformann (Laer/Westfalen) mit Dorotheental’s Classica; 97,5 (45,0/52,5)



Gesamtwertung Springen Pony

1. Brianne Beerbaum (Thedinghausen/Hannover) mit Noriego vd Riloo; 65,0 (1. Wertung 26,0/2. Wertung 39,0)

2. Rafael Reichart-Eisenhardt (Berg/Bayern) mit Casino Royale 28; 55,5 (24,0/31,5)

3. Lena-Marie Kraus (München/Bayern) mit Miss Ma Fly NRW; 53,0 (17,0/36,0)



Gesamtwertung Springen Children

1. Brianne Beerbaum (Thedinghausen/Hannover) mit Carrero T Z; 128,0 (1. Wertung 50,0/2. Wertung 78,0)

2. Maximilian Kögler (Bad Nauheim/Hessen) mit Chacforkee; 124,0 (49,0/75,0)

3. Charlotte Luise Boeken (Viersen/Rheinland) mit Kaischa; 107,0 (44,0/63,0)



Gesamtwertung Dressur Junge Reiter

1. Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg/Schleswig-Holstein) mit Libertad FRH; 147,816 (1. Wertung 72,711/2. Wertung 75,105)

2. Jana Lang (Schmidgaden/Bayern) mit Baron 321; 147,790 (73,316/74,474)

3. Valentina Pistner (Bad Homburg/Hessen) mit Flamboyant OLD; 147,658 (74,158/73,500)



Gesamtwertung Dressur Junioren

1. Maria Teresa Pohl) (Marburg/Hessen) mit Lennox U.S.; 148,221 (1. Wertung 73,405/2. Wertung 74,816)

2. Alix von Borries (Meerbusch/Rheinland) mit Feingefühl; 147,191 (73,270/73,921)

3. Lilly Marie Collin (Düsseldorf/Rheinland) mit Famous K FRH; 145,808 (72,676/73,132)



Gesamtwertung Dressur Pony

1. Madlin Tillmann (Grevenbroich/Rheinland) mit Chilly Morning WE; 146,444 (1. Wertung 73,103/2. Wertung 73,341)

2. Leni-Sophie Gosmann (Bottrop/Rheinland) mit Diamantini EA WE; 145,413 (72,974/72,439)

3. Feodora von Roeder (Frankfurt/Hessen) mit Morgensterns Delicius; 143,565 (72,077/71,488)



Gesamtwertung Dressur Children

1. Leni-Sophie Gosmann (/Rheinland) mit Filippa AW FRH; 164,833 (1. Wertung 82,800/2. Wertung 82,033)

2. Madlin Tillmann (Bottrop/Rheinland) mit Benedetto Marone; 156,955 (78,525778,430)

3. Victoria Winkmann (Kerken/Rheinland) mit Black or White Bordeaux OLD; 155,687 (76,600/79,087)



Gesamtwertung Vielseitigkeit Junioren

1. Smilla Maline Philipp (Elsdorf/Hannover) mit Sir Boggles; 27,60 (Dressur 27,20/Gelände 0/Springen 0,4)

2. Matti Garlichs (Salzhausen/Hannover) mit Ludwig 282; 30,20 (30,20/0/0)

3. Ella Krueger (Hamburg/Hamburg) mit Königsblauer xx, 37,40 (31,0/0/6,4)



Gesamtwertung Vielseitigkeit Pony

1. Nell Röming (Barsinghausen/Hannover) mit Majestro 15; 33,10 (Dressur 29,10/Geänd e0/Springen 4)

2. Julia Maria Lentrodt (Neufahrn/Bayern) mit Best Performance; 36,50 (29,30/0,40/6,80)

3. Emma Fischer (Norderstedt/Hamburg) mit Mas que dos; 36,70 (32,30/0,40/4)



Gesamtwertung Voltigieren Herren

1. Arne Heers (Dörverden/Weser-Ems) mit Cleiner Onkel T OLD/Longenführer Sven Henze; 8,318

2. Fabio Ring (Bergisch Gladbach/Rheinland) mit William II Z/Maik Husmann; 7,957

3. Ben Lechtenberg (Gladbeck/Westfalen) mit Iwan 151/Stefan Lotzmann; 7,729



Gesamtwertung Voltigieren Damen

1. Amari Santamaria Diaz (Userin/Sachsen) mit Meran 39/Longenführer Hauke Thümmler; 7,830

2. Johanna Timm (Wentorf/Hamburg) mit Corazon Gran/Benita Golze; 7,715

3. Laura Seemüller (Bad Wörishofen/Bayern) mit For Ever 60/Alexander Zebrak; 7,699



Gesamtwertung Voltigieren Pas de Deux

1. Arne Heers (Dörverden/Weser-Ems)/Mia Valentina Bury (/Weser-Ems) mit Capitano 59/Longenführer Sven Henze; 8,305

2. Felix Wöhe (Eberswalde/Berlin-Brandenburg)/Greta Helene Liebig (/Berlin-Brandenburg) mit Loninus 4/Andrea Harwardt; 7,996

3. Clementine von Mandelsloh (Seefeld/Bayern)/Carlotta Prislin (Gauting/Bayern) mit Amontillado 9/Julia Handel; 7,520



Geamtwertung Voltigieren Gruppen

1. Juniorteam VV Köln-Dünnwald I (Rheinland); (Marie Ronca (Monheim)/Lina Altindagoglu (Leverkusen)/Jana Düllmann (Köln)/Mira Lehnen (Moers)/Leni Allinger (Heilbronn)/Fabio Ring (Bergisch Gladbach) mit Fomel 1 d.C./Longenführer Alexandra Knauf; 7,822

2. Fredenbeck Junior (Hannover); (Charlotta Schober (Nottensdorf)/Mirja Luise Krohne (Drochtersen)/Hannah Stüve (Dollern)/Eva Esser (Hörtgenwald)/Hella Koböck (Fredenbeck)/Henry Frischmuth (Fredenbeck) mit Capitain Claus/Gesa Bührig; 7,805



Gesamtwertung Voltigieren U21 Damen

1. Gianna Ronca (Monheim/Rheinland) mit Max 4060/Longenführer Sarah Krauß; 8,137

2. Mona Pavetic (Neuss/Rheinland) mit Max 4060/Sarah Krauß; 7,977

3. Lisa Marie Wagner (Leipzig/Sachsen) mit Cascais/Katja Wagner; 7,728



Voltigieren Preis der Zukunft

1. Jennifer Reichert (Zörbig/Sachsen) mit Samor 9/Longenführer Katja Wagner; 7,538

2. Helene-Marie Hauschildt (Hamburg/Schleswig-Holstein) mit Quantinio/Andrea Lindhorst; 6,608

3. Lena Szparaga (Wawern/Rheinland-Pfalz) mit De Jung/Stephanie Kohl; 6,595

Weitere Informationen unter www.preisderbesten.de