Ausbildungsbetriebe Pferdewirt: das Gestüt Federath

Das Gestüt Federath Nordrhein-Westfalen hat sich auf die Bereiche Zucht, Sport und Ausbildung von Islandpferden spezialisiert. Es ist seit 2010 ein staatlich anerkannter und beliebter Ausbildungsbetrieb für Pferdewirte.

Im Gestüt Federath in Overath (NRW) lernen Auszubildende Pferdewirte in den Fachrichtungen Zucht und Spezialreitweisen das Rüstzeug für ihren weiteren Werdegang. Sie kümmern sich mit den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um rund 70 bis 80 Islandpferde und übernehmen alle Aufgaben, die das Gestütsleben beinhaltet: von der alltäglich anfallenden Arbeit rund um den Hof, über das Versorgen der Pferde und die gesundheitliche Betreuung bis hin zum Training der Pferde wie reiten, longieren, ausreiten, Arbeit an der Doppellonge, anreiten der Jungpferde und Turniervorstellung oder Verkaufspferdepräsentation.

Styrmir Árnason ist Pferdewirtschaftsmeister, Bereiter FT und geprüfter Gæðingakeppni-Richter. Er lebt seit 1990 in Deutschland, betreibt seit 15 Jahren das Gestüt Federath und hat regelmäßig erfolgreich an Weltmeisterschaften (u. a. zweimal Gold im Viergang, Bronze im Tölt, Gold im Fünfgang) teilgenommen sowie an den Skandinavischen Meisterschaften, Mitteleuropäischen Meisterschaften und Deutschen Meisterschaften.

„Besonders wichtig ist uns eine abwechslungsreiche Ausbildung in allen Bereichen, die ein Gestüt mit seinen vielfältigen Aufgaben zu bieten hat, gutes reiterliches Training, viele verschiedene Pferde kennengelernt zu haben und sich verschiedenen Herausforderungen zu stellen. Darüber hinaus auch der Umgang mit Menschen, Teamwork, Einsatzbereitschaft und organisatorische Fähigkeiten“, so der Ausbilder.

www.styrmir-arnason.de