CCI5*-L Badminton 2024: Vielseitigkeitslegende Fox-Pitt tritt ab, Caroline Powell siegt

Beim 75. CCI5*-L Badminton 2024 ordnete das Parcoursspringen die Reihenfolge noch einmal komplett neu. Leidtragende waren eine Legende, die den Karriereschluss sicherlich lieber anders gefeiert hätte und einer, der weiß, wie wenig Respekt sein Pferd vor bunten Stangen hat: William Fox-Pitt (GB) und Tim Price (NZL).

Nach dem Gelände beim CCI5*-L Badminton 2024, der anspruchsvollsten Cross Country-Strecke weltweit, sah es so aus, als verliefe alles nach Drehbuch. Der Neuseeländer Tim Price lag mit dem Holsteiner Vitali in Führung (31,7), nachdem er lediglich vier Zeitstrafpunkte seinem Dressurergebnis hatte hinzufügen müssen. Und William Fox-Pitt lauerte mit Grafennacht v. Grafenstolz an Position zwei (33,0). Nur sechs Sekunden blieb die Oldenburger Stute über der Idealzeit.

Parcours beim CCI5*-L versalzt Fox-Pitt und Price die Suppe

Doch dann kam der Sonntag und mit ihm das Parcoursspringen. William Fox-Pitt, 55, erwischte den schwärzesten Moment: Grafennacht nahm nicht weniger als sechs Stangen mit. Inklusive Zeitfehlern beendete der hagere Brite das CCI5*-L Badminton 2024 auf Platz 13 mit 57,4 Punkten. Tim Prices Vitali sprang fünfmal eine Etage zu tief – Platz acht (51,7).

„Ich bin heil geblieben“

William Fox-Pitt, der in seiner Karriere 14 Fünf-Sterne-Prüfungen hat für sich entscheiden können und die Nummer eins der Weltrangliste war, zuckte mit den Schultern: „Es war nicht mein Tag, aber ich hatte diese Momente schon mal in meiner Karriere und morgen wird alles wieder in Ordnung sein.“ Ansonsten übte er sich in britischem Humor: „Ich hätte gestern den Stecker ziehen sollen. Ich bin 55 Jahre alt, ich bin heil geblieben und ich hatte Glück“.

Mit „den Jungen“ wolle er noch bisschen weitermachen, so der 55-Jährige. „Aber dies ist mit Sicherheit das letzte Badminton“. 26 mal hat Fox-Pitt das CCI5*-L Badminton beendet. Der Brite hat bei fünf Teilnahmen an Olympischen Spielen drei Teammedaillen gewonnen. 2010 wurde er Vize-Weltmeister in der WM-Einzelwertung und gewann Gold mit dem britischen Team. Insgesamt hat Fox-Pitt 23 Medaillen von Championaten im Zeitraum zwischen 1987, als Junior, und 2016, Olympia Rio, gewonnen.

Badminton-Sieg für Caroline Powell

Caroline Powell und die elfjährige irische Stute Greenacres Special Cavalier profitierten von den Leistungen von Price und Fox-Pitt. Das Paar war Siebte nach der Dressur (30,0) und Sechste nach dem Gelände (43,2). Weil ihr einer von vier Nullfehlerritten im sonntäglichen Parcours gelang, sah sich die 51-Jährige plötzlich an einer Position, mit der sie nie gerechnet hätte: „Darauf war ich nicht gefasst“. Ich dachte, der dritte Platz wäre toll, aber zu gewinnen – wow! Das als eine, die nicht mehr die Jüngste ist. Es ist schon schwierig genug, ein Pferd auf dieses Level zu bringen, aber zu gewinnen? Unglaublich.“

Siegerin schon lange mit dabei

Powell stammt aus Neuseeland. Sie war zunächst als Pflegerin des dreifachen Badminton-Siegers Ian Stark nach Großbritannien gekommen. Ihre große Zeit liegt mehr als zehn Jahre zurück. Damals gewann sie 2010 das CCI5*-L Burghley auf Lenamore. In seinem Sattel errang sie zwei Mannschaftsbronzemedaillen für Neuseeland, 2010 bei der WM in Kentucky und bei den Olympischen Spielen 2012.

Die irische StuteGreenacres Special Cavalier hat sie selbst ausgebildet. „,Cav‘ hatte ihre schwierigen Momente, aber hier zu sein und Badminton zu gewinnen, ist ein wahr gewordener Traum“, bilanziert sie. Es war die dritte Top Ten-Platzierung beim vierten Start in einer Fünf-Sterne-Prüfung für die Kombination.

Die Irin Lucy Latta, eine echte Amateurin, die im Marketing tätig ist, wurde mit RCA Patron Saint Zweite (45,2). Der Wallach stammt wie der Vorjahressieger Graffalo vom Trakehner Grafenstolz ab. Dritter wurde der Brite Alexander Bragg mit Quindiva. Auch er hatte am Ende 45,2 Minuspunkte, aber die schlechtere Geländeleistung ließ ihn auf Rang drei landen.

Fazit CCI5*-L Badminton 2024

37 von 67 Pferden, die in der Dressur gestartet waren, erschienen im Parcours am Abschlusstag unter den Augen der englischen Königin Camilla. Die konnte u. a. die Nichte ihres Mannes, Zara Tindall, Weltmeisterin von 2006, erleben, die mit Class Affair auf Rang 16 abschloss (59,6).

Zwölf Reiterinnen und Reiter gaben auf der Geländestrecke auf, darunter auch die nach der Dressur in Führung liegende Vorjahressiegerin, Europameisterin Rosalind Canter. Bei der der 75. Auflage des CCI5*-L Badminton hatte sie den elfjährigen KWPN-Wallach Izilot an den Start gebracht.

Neun Pferde mussten ausscheiden, drei wurden nach der Geländestrecke zurückgezogen, ein weiteres konnte vor den Augen der Jury bei der abschließenden Verfassungsprüfung nicht bestehen. Deutsche waren in diesem Jahr nicht am Start.

Ergebnisse CCI5*-L Badminton 2024