WEG 2018 in Tryon übers Internet auch in Europa zu verfolgen

2018 ist WM-Jahr. Austragungsort der Weltreiterspiele 2018 ist das US-amerikanische Tryon in North Carolina – ein weiter Weg für die meisten Pferdesportenthusiasten. Aber nun gibt es gute Nachrichten, wie man das Geschehen trotzdem quasi live miterleben kann.

Die Übertragungsrechte wurden an NBC verkauft. Dort wird sich nun mit den lokalen TV-Sendern in Verbindung setzen, um auszuloten, wer bereit ist, Geld dafür zu bezahlen, mit den Bildern von NBC ebenfalls aus Tryon zu berichten. Wo die Weltreiterspiele im TV zu sehen sein werden, steht also noch nicht fest.

Aber das sportliche Geschehen bei den Weltreiterspielen wird auch live im Internet übertragen werden, auf www.nbcsports.com. Mark Bellissimo, der Gründer und Geschäftsführer des Tryon International Equestrian Center, wo die Weltreiterspiele stattfinden werden, hat seine Ziele hoch gesteckt: „Die Spiele von 2014 in Frankreich haben 350 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme gelockt. Diese Partnerschaft mit NBC wird ein wichtiger Faktor sein, um die Zahlen in Tryon zu steigern.“ Bellissimo sagt, zusammen mit NBC werde man die umfangreichste Pferdesportübertragung in der Geschichte liefern.

NBC hatte beispielsweise auch die Bilder vom Pferdesport bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro geliefert.