WM-Gold und Silber für deutsche Voltigierer-Pas de deux

Gold und Silber – Maximal-Ausbeute bei den Weltmeisterschaft der Voltigierer im Pas de deux für die deutsche Abordnung. Dabei hat es den Sieger buchstäblich aus den Socken gehauen.

Bei der Voltigier-Weltmeisterschaft kann jede Nation zwei Paarungen zum Doppelvoltigieren nominieren. Deutschland setzte dabei zunächst auf Janika Derks und Johannes Kay und den 14-jährigen Oldenburger Humphrey Bogart OLD mit Longenführerin Nina Vorberg. Im ersten Durchgang erzielte das Duo 8,788 Punkte. Im Finale waren es dann 9,083 Punkte. Der Durchschnitt von 8,936 Zähler bedeutete den Sieg, Weltmeister!

„Janika und Johannes haben zwei super Runden abgeliefert. Heute gab es einen kleinen Haken, aber der war auf jeden Fall kleiner als der in der ersten Runde“, so die Bilanz der langjährigen Trainerin des Duos, Jessica Lichtenberg.

Eine Vorstellung, die einem die Schuhe auszieht

Johannes Kays Leistung war ganz besonders:Während der Kür hatte er seinen rechten Voltigierschuh verloren, turnte aber weiter. Der neue Weltmeister war selbst nicht so happy: „Der finale Durchgang war ehrlich gesagt vom Feeling her nicht so toll. Direkt nach dem Aufgang hatte ich mir den Schuh halb ausgezogen und mir wurde ziemlich schnell bewusst, dass ich ihn ausziehen muss, weil ich ihn nicht mehr anbekommen würde. In diesem Moment macht man sich dann Gedanken, an welcher Stelle der Kür der beste Moment ist und ich muss gestehen, dass ich ehrlich gesagt, nicht so der Fan von Multitasking bin. Aber heute musste es mal so laufen.“

Partnerin Janika Derks war aber voller Vertrauen in ihren Sportpartner: „Ich war mir sicher, dass er es trotzdem schafftEin fettes Lob hatten sie für ihren vierbeinigen Partner. Humphrey Bogart OLD, der sich nicht vom Schuh ablenken ließ, der mitten auf der Zirkelbahn lag.

Pas de deux-Silber nach Sturz

Chiara Congia und Justin van Gerven, das zweite deutsche Duo, war im zweiten Durchgang die Bestleistung gelungen. Auf dem Rücken des 13-jährigen Hannoveraner Highlight begleitet von Longenführerin Alexandra Knauf erzielten sie 9,092 Punkten. Das half aber nicht, das Malheur aus dem ersten Durchgang auszubügeln. Im ersten Durchgang gab es einen Sturz und enstprechend Abzüge (8,199). 8,646 Punkte Endergebnis reichten für die Silbermedaille.

Platz drei ging an die Amerikaner Haley Smith und Daniel Janes mit insgesamt 8,469 Punkten.