Münster: Hendrik Dowe siegt im Großen Preis

Springreiter Hendrik Dowe und seine erst neunjährige Stute Askala gewannen beim Agravis Cup in Münster den Großen Preis vor Katrin Eckermann und Markus Renzel.

Münster/GER – Wer an diesem Wochenende nicht in Basel oder den Emiraten unterwegs war, der ging in Deutschland an den Start. In Münster traf sich ein großer Teil der vor allem deutschen Top-Reiter. Am Ende durfte sich Hendrik Dowe freuen.

Acht Paare meisterten den Umlauf fehlerfrei. Die 28-jährige Dortmunderin Fabienne Graefe legte mit ihrem Oldenburger Lavignon v. Lord Pezi eine Zeit von 35,34 Sekunden vor. Dass dieses Ergebnis noch zu verbessern ist, machte zunächst Markus Renzel deutlich. Er wählte mit dem Holsteiner Casall-Sohn Canmore eine noch engere Kurve und erreichte über eine Sekunde schneller in 24,15 Sekunden die Ziellinie.

Eine neue Bestzeit gelang anschließend Hendrik Dowe und der erst neunjährigen Stute Askala NRW. Bei der Tochter des NRW-Landbeschälers A la Carte stoppte die Zeitmessung bei 33,27 Sekunden. Diese Bestzeit sollte bis zum Schluss Bestand haben. Denn Katrin Eckermann setzte alles auf eine Karte und steuerte ihre Stute Iron Dames Casa Blue PS mit hoher Risikobereitschaft durch den Parcours. Ganz kurz kam die Casallco-Tochter aus dem Zuchtverband Oldenburg International ins Straucheln, was den Sieg verhinderte. Dennoch freute sich Eckerman über Platz zwei in 33,49 Sekunden.

Hendrik Dowe konnte sein Glück kaum fassen. Am Wochenende zuvor hatte er das Championat von Gahlen gewonnen, jetzt den Großen Preis von Münster. „Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Die anderen haben ordentlich vorgelegt. Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt.“

Zum Sieg im Championat von Münster, der zweitwichtigsten Springprüfung des Turniers mit Stechen, ritt Hans-Thorben Rüder. Im Sattel der Westfälin Courage v. Captain Fire erreichte er in fehlerfreien 35,14 Sekunden das Ziel und verwies die Schwedin Karen Martinsen und die Mecklenburger Stute Tailormade Conita Blue PS auf den zweiten Platz. Dritte wurde Laura Hinkmann mit der westfälischen Comme il faut-Tochter Candy Crush.

Alle Ergebnisse aus Münster gibt es hier.

– AK/pm/fn-press –