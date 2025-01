Münster: Bianca Nowag-Aulenbrock und Ingrid Klimke siegreich

Auch die Dressur war beim Agravis Cup in Münster hochkarätig besetzt. Bianca Nowag-Aulenbrock und Ingrid Klimke standen dabei ganz oben auf dem Podium.

Münster/GER – Die beiden Siegerinnen in den Hauptprüfungen auf dem Dressurviereck kamen beide aus NRW. Ingrid Klimke ist in Münster zuhause. Bianca Nowag-Aulenbrocks Wohnort Bad Laer liegt nur rund 40 Kilometer entfernt. Klimke setzte im Grand Prix und im Special ihren zwölfjährigen westfälischen Franziskus-Sohn SAP Freudentänzer ein. Im Grand Prix konnte sich das Paar mit 73,84o Prozent den Sieg sichern.

Im Special lautete Klimkes Ergebnis 72,882 Prozent. Die im Grand Prix zweitplatzierte Bianca Nowag-Aulenbrock und ihr 13 Jahre alter Hannoveraner Queolito v. Quaterhall wussten ihre Chancen zu nutzen. Sie setzten sich mit 73,865 Prozent an die Spitze. Das drittbeste Resultat in beiden Prüfungen erzielte Ann-Christin Wienkamp im Sattel des niederländischen Hengstes Imposant.

„Ich bin ganz happy und stolz auf den Franz. So heißt Quelito bei uns im Stall“, erklärte Nowag-Aulenbrock nach ihrem Sieg. „Auch weil die Atmosphäre in der Halle für uns Dressurreiter nicht ganz leicht ist. Die Zuschauer sitzen uns fast auf dem Schoß.“

Ingrid Klimkes Hannoveraner Stute First Class erzielte im Kurz-Grand Prix der zweiten Dressurtour 71,535 Prozent. Auch in der Kür standen die beiden ganz vorne. Sie gewannen mit 77,875 Prozent souverän vor Alina Schrader und Paola OLD mit 76,450 Prozent.

„Ich bin ganz begeistert, das war wirklich toll“, freute sich die Reitmeisterin nach ihrem Ritt. „Meine Stute kennt die Musik mittlerweile schon und war einfach an.“

