Oliver Luze wird Manager der Helgstrand Academy

Dressur-Ausbilder Oliver Luze zieht es von Baden-Württemberg nach Dänemark, wo er die Position des Managers an der Helgstrand Academy annehmen wird.

Dänemark – Der zuletzt in Baden-Württemberg ansässige Dressur-Ausbilder Oliver Luze wechselt zu den Helgstrand Stables. Wie diese offiziell auf ihrer Website bekanntgaben, übernimmt der 63-Jährige ab 1. Februar einen Posten als Manager an der Helgstrand Academy.

Bis Herbst hatte Holga Finken die Position inne, der den Stall jedoch verließ.

Nun heißt es auf der Website der Helgstrand Stables:

„Wir freuen uns, das neueste Mitglied unseres Management-Teams vorstellen zu dürfen: Oliver Luze! Dieser Neuzugang des Teams wird unseren Reitern sehr zugute kommen, da Oliver Luze umfangreiche Erfahrungen in der Ausbildung von Pferden und Schülern mitbringt. Er ist aktiv von Jungpferde- bis Grand Prix-Niveau auf internationaler Ebene. Oliver Luze war Teil des Auktionsteams in Oldenburg. Außerdem diente er als Auktionsteamleiter und Ausbildungsleiter für die vom Oldenburger Zuchtverband in Kalifornien durchgeführte Hengstleistungsprüfung. Nach seiner Zeit dort kehrte Oliver 1995 nach Deutschland zurück, wo er als Bereiter und Manager in verschiedenen Ställen arbeitete. Große Erfolge erzielte er auf dem Tannenhof. Dort bildete er zahlreiche Hengste auf höchstem Niveau aus. Einer der größten Erfolge war der Sieg im kleinen Finale bei der WM der sechsjährigen Dressurpferde mit Carabas. Außerdem wurden die beiden Zweite beim prestigeträchtigen Dressur-Derby in Hamburg, gewannen das Medien-Cup-Finale und erzielten später Erfolge auf Grand-Prix-Ebene. Bis zuletzt war Oliver Luze als Ausbilder und Stallmanager tätig, zuletzt auf dem Erdbeerhof der Familie Deuerer.“