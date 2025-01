Arpeggio feiert 30. Geburtstag

Der Warendorfer Hengst Arpeggio ist nun 30 Jahre alt. Der Zuchthengst erfreut sich trotz seines hohen Alters bester Gesundheit.

Einen großen Korb Möhren gab es zum Ehrentag für den ergrauten Hengst. Hauptsattelmeister Jürgen Scherg beglückwünschte den Vererbbar so. Am 2. Januar 1995 erblickte der dunkelbraune Sohn des Acord II im Stall von Züchter Heinz Dieckhoff-Holsen in Telgte das Licht der Welt. Er verließ 1997 den Westfälischen-Körplatz als 1. Reservesieger und wechselte damals in das Landgestüt.

Arpeggio ist eine lebende Legende. Das Landgestüt NRW schrieb ihm zu seinem Geburtstag am 2. Januar 2025 „eine faszinierende Aura aus Adel, Charme und bestem Charakter“ zu. Seinen Lebensabend genießt der Senior laut Landgestüt mit altersgemäßer Bewegung, täglichem Auslauf und liebevoller Pflege. In der Nachbarbox steht übrigens ein weiterer Senior: Fillis ist 29 Jahre alt.

Arpeggios Zuchtwert Springen beläuft sich auf 130. Über 1.000 seiner Nachkommen sind bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung in Zucht und Sport eingetragen. Darunter nicht nur 19 gekörte Hengste und 36 Staatsprämienstuten, sondern auch Top-Sportler, wie All Inclusive NRW, der mit Dennis Lynch und Ludger Beerbaum erfolgreich war, Acomet mit Theo Muff sowie Allerdings mit Marco Kutscher und Henrik von Eckermann im Sattel.