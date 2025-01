Verkehrsunfall: Zwei Pferde sterben

Zwei Pferde waren in Schmallenberg entlaufen. Sie standen auf der Straße. Eine 38-jährige Autofahrerin stieß mit ihnen zusammen. Die Fahrerin des Wagens musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Wochenende ereignete sich in Schmallenberg ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Zwei Pferde standen im Dunkeln auf der Straße. Eine Autofahrerin stieß mit ihnen zusammen und kam von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen kam erst nach mehreren hundert Metern in einem Bachlauf zum Stillstand. Die 38-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die beiden Pferde erlitten tödliche Verletzungen bei dem Unfall.