Gahlen: Sören Suppert siegt mit Can Tici

Der erst 21 Jahre alte Springreiter Sören Suppert siegte mit Can Tici im Großen Preis von Gahlen und sorgte damit für eine Überraschung.

Gahlen/GER – Das neue Jahr ist erst ein paar Tage alt, aber am heutigen Sonntag fand es traditionsgemäß in Gahlen seinen ersten Sieger.

Im Großen Preis von Gahlen setzte sich der erst 21 Jahre alte Springreiter Sören Suppert durch. Mit dem Hengst Can Tici konnte er dabei sogar seinen dritten Großen Preis in Folge gewinnen.

Der Erfolg in Gahlen ist für den Springreiter aus Breckerfeld ganz besonders. „Die Siegerdecke werde ich einrahmen, die Schärpe bekommt einen Ehrenplatz im Haus“, strahlte Sören Suppert. „Ich war schon immer beim Turnier in Gahlen. Früher zum Zuschauen. Nun darf ich zum dritten Mal hier reiten. Für den Sieg habe ich keine Worte. “

Es ist der größte Erfolg in seiner noch jungen Karriere. In den vergangenen Wochen konnte er schon den Großen Preis von Grevenbroich und den Großen Preies bei den Jumping Youngstars in Aachen gewinnen.

Der Holsteiner Hengst Can Tici reitet Sören Suppert seit zwei Jahren. Damals war nicht abzusehen, dass sie einmal zu Seriensiegern werden. „Anfangs war er wirklich speziell. Viele Menschen haben an ihm gezweifelt, doch ich habe immer an ihn geglaubt. Mit viel Zeit und noch mehr Geduld habe ich ihn auf meine Seite bekommen. Wir vertrauen uns nun vollkommen und es ist ein wunderbares Gefühl, wenn ein Pferd so für einen kämpft wie Can Tici heute im Parcours für mich.“

Auf den zweiten Platz ritt Lars Vollmer seinen Schimmel Cornwell. Über den dritten Platz konnte sich der diesjährige Sieger des Championats von Gahlen freuen: Hendrik Dowe, dieses Mal im Sattel der neun Jahre alten Askala NRW. Ebenfalls ins Stechen eingezogen waren die Österreicherin Lena Binder und ihre Holsteiner Schimmelstute Celina. Platz vier.

„Wir haben sehr guten und fairen Sport vor vollen Zuschauerrängen gesehen“, freute sich Christiane Rittmann, erste Vorsitzende des Vereins.

Angelique Rüsen, die seit vielen Jahren im Stall von Christian Ahlmann arbeitet, gewann mit dem Schimmelhengst Allroad 2000 Z das Finale der Youngster-Tour. Der achtjährige Aganix du Seigneur-Cassini-Sohn stammt aus der Zucht des Gestüts Zangersheide.

AK/pm