Yvonne Gutsche begeistert im Showprogramm in Gahlen

Die Veranstalter des Turniers in Gahlen ließen sich nicht lumpen und präsentierten im Schauprogramm mit Yvonne Gutsche, bekannte Ausbilderin und Showreiterin, für einen Hochkaräter.

Gahlen/GER – Ausbilderin und Showreiterin Yvonne Gutsche brachte ihre Stute Bailey mit nach Gahlen und zeigte Showbilder geprägt von Vertrauen und gespickt mit Action. Die Zuschauer bemerkten schnell, dass es rasant wird: Schließlich kam Yvonne Gutsche auf einem Surfboard in die Bahn.

Der Sand wirbelte auf, als Ponystute Bailey Showreiterin Yvonne Gutsche auf einem Surfbrett zog. Es war der Auftakt für ihr Showprogramm im Rahmen des Gahlener Springturniers. Vor einigen Jahren galt die Ponystute noch als „Problempferd“. Heute tut die Stute alles für ihre Ausbilderin.

„Bailey ist zu mir gekommen als sie sechs Jahre alt war. Damals galt sie als verhaltensauffällig. Ich habe mit ihr wieder bei null angefangen und schnell festgestellt, dass sie ein sehr intelligentes Pferd ist. Nun ist sie 20 und hat mir in den vergangenen Jahren den Weg in das Showbusiness ermöglicht“, berichtete die Stuntreiterin. Acht bis zehn Shows macht sie pro Jahr, arbeitet bei Filmproduktionen mit, bildet Pferde in ihrem eigenen Ausbildungsstall aus. Auf dem Turnier in Gahlen war Yvonne Gutsche zum zum ersten Mal. In ihrer Show beim Reitverein Lippe-Bruch Gahlen zeigte sie, was mit Vertrauen möglich ist. Bailey zögerte keine Sekunde als Yvonne Gutsche mit ihr auf eine Wand aus Kartons zuritt und sprang einfach mitten hindurch. Genauso selbstverständlich legte sich Bailey auch in der ungewohnten Umgebung in der Halle ab.

Ihr Antrieb für ihre Shows ist es, zu zeigen, was mit Vertrauen alles möglich ist, so Gutsche. Pro Pferd sei ihr immer am wichtigsten. „Wenn Pferd und Mensch ein Team bilden, eine Einheit sind, dann kann man Grenzen verschieben. Das ist ein besonderes Gefühl. Wenn ich es den Menschen zeigen kann, freue ich mich umso mehr. Ich liebe aber auch den Sport und bewundere die Springreiter, wenn sie mit ihren motivierten Pferden einreiten.“

pm/AK