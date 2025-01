Wout Jan van der Schans neuer Teamchef der niederländischen Springreiter

Olympiateilnehmer Wout-Jan van der Schans wird neuer Teamchef der niederländischen Springreiter. Er löst damit Jos Lansink ab.

Niederlande – Springreiter Wout-Jan van der Schans nahm während seiner aktiven Karriere über Jahrzehnte an Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften teil. Ursprünglich war er in der Vielseitigkeit erfolgreich und wurde mehrfach niederländischer Meister. Doch schließlich erlangte das Springreiten bei ihm Priorität. 1988 nahm er an den Olympischen Spielen in Seoul teil und belegte mit der Mannschaft den fünften Platz. Danach folgten zahlreiche Siege und Platzierungen in den wichtigsten Springen weltweit.

Nun gibt es ein neues Highlight in der Karriere von Wout-Jan van der Schans. Er nimmt die Herausforderung an und wird Equipechef der niederländischen Springreiter. Damit tritt er die Nachfolge des Einzel-Weltmeisters von 2006, Jos Lansink, an.

„Es ist natürlich eine schöne Herausforderung und passt jetzt auch zu meinen anderen Aktivitäten“, wird er beim „Team NL Paardensport“ bei Instagram zitiert.