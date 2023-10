20 Jahre Stall-Frei: eine kleine Revolution in der Stallsuche feiert Jubiläum

Wer nach einem Stall für sein Pferd sucht, der musste entweder sofort zu potenziellen Ställen in der Umgebung fahren, um sie in Augenschein zu nehmen, oder darauf hoffen, eine Website vorzufinden, um einen ersten Eindruck zu gewinnen. Das Onlineverzeichnis stall-frei.de löste dieses Problem vor 20 Jahren.

Genauer gesagt die Informatiker Aline und Hagen Langbartels aus der Lüneburger Heide. Sie hatten das Problem der aufwendigen Stallsuche selbst, als sie im Begriff waren, den Wohnort zu wechseln. Damit war die Idee geboren: Ein Onlineverzeichnis, das Stallsuchenden ein nützlicher Dienst ist und Stallbetreibern ermöglicht, ihre Anlage digital präsent zu machen, ohne eine eigene Website dafür erschaffen zu müssen.

Am 30. Oktober 2003 ging die Website online. Das Prinzip: Postleitzahl eingeben, Umkreis einstellen und dann gucken, welche Ställe potenziell passend sein könnten und die Suche vor Ort oder am Telefon weiter vertiefen. Von rund 100 Ställen im Verzeichnis nach nicht mal zwei Wochen bis heute mehr als 130.000 angebotene Behausungen für Pferde ist stall-frei.de seither gewachsen, rund 400.000 Besucher rufen die Website monatlich auf. 5.500 Pferdeställe aus dem deutschsprachigen Raum bieten ihre Pferdeboxen, Offenstall- und Weideplätze auf stall-frei.de an.

Stichtag für das 20-jährige Jubiläum ist der 30. Oktober 2023. Anlässlich dazu wird es eine Verlosung mit Aktionsgutscheinen geben sowie ausgewählte Produkte für Pferd und Weide von einem langjährigen Partner des Portals.

stall-frei.de

Auch interessant