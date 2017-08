70 Pferde suchen dringend ein liebevolles Zuhause

Laut Angaben des „Vereins gegen Tierfabriken“ (VGT), einer Schweizer Tierschutzorganisation, hat Ulrich K. aus Hefenhofen im Schweizer Kanton Thurgau seine Pferde seit rund zehn Jahren gequält und vernachlässigt. Nun wurden sie ihm weggenommen und benötigen dringend ein neues Zuhause.

Auf der Website der Tierschutzorganisation findet sich Bildmaterial von dem Hof von Ulrich K., das wahrlich nichts für schwache Nerven ist: halb verhungerte und völlig verdreckte Pferde, die schimmeliges Brot fressen zum einen, die Kadaver bereits verendeter Tiere zum anderen.

Die Staatsanwaltschaft hält die Aufnahmen für glaubwürdig und ordnete die Beschlagnahmung der Tiere an sowie ein Tierhalteverbot für den Besitzer. Dabei konnten sie sich auf das Tierschutzgesetz berufen, das besagt, dass die Behörden einschreiten, „wenn festgestellt wird, dass Tiere vernachlässigt oder unter völlig ungeeigneten Bedingungen gehalten werden“. Nun wurden neben anderen Tieren circa 90 Pferde von dem Hof abtransportiert.

In Sicherheit, aber nicht gerettet

Die Pferde wurden in das Kompetenzzentrum der Armee für Tiere im Kanton Bern gebracht. Dort werden sie nun erst einmal notversorgt. Einige konnten auch bereits erfolgreich vermittelt werden. Aber die anderen brauchen dringend ein neues Zuhause. Die Zeit drängt. Wer sich engagieren und diesen Pferden (hauptsächlich Freibergern) ein gutes Zuhause geben möchte, kann sich per Email an das zuständige Veterinäramt wenden: veterinaeramt@tg.ch.

Dort bittet man darum, Namen und Kontaktmöglichkeiten in die Email zu schreiben, sowie mitzuteilen, wie viele Pferde aufgenommen werden können.

Die Bildergalerie mit den Fotos der Pferde von Ulrich K finden Sie hier.