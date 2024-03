Abschied vom ehemaligen Weltklassereiter und -trainer Jean-Maurice Bonneau

Als Reiter, als Trainer und vor allem als Mensch hat der Franzose Jean-Maurice Bonneau den Springsport mitgeprägt. Nun ist er gestorben. Die Pferdewelt trauert.

Die Nachricht vom Tode Jean-Maurice Bonneaus mit nur 64 Jahren wurde von seinen Angehörigen über seine Social Media Kanäle verbreitet. „Es tut uns unendlich leid, das tragische Ableben von Jean-Maurice Bonneau mitteilen zu müssen, einem Vater, Großvater, Bruder, Freund, Trainer, der uns allen so am Herzen liegt. Er hat die Geschichte des Pferdesports mit seinem Wissen und seiner Liebe zu den Pferden mitgestaltet. Für viele war er ein Vorbild. Seine Energie und seine Lebensfreude haben viele von uns auf den Erfolgskurs gebracht. Seine Präsenz hat unser Leben heller gemacht. Er hinterlässt eine große Lücke. Wir danken Ihnen, dass Sie den Schmerz und die Privatsphäre der Familie in dieser schweren Zeit respektieren.“

In seiner aktiven Zeit gehörte Jean-Maurice Bonneau zu den besten Springreitern der Welt. Begonnen hat er seine Karriere als Pfleger. Seine Berufung fand er als Trainer.

Als Reiter gewann Bonneau unter anderem 1995 EM-Bronze mit der Mannschaft an der Seite von Hervé Godignon, Roger-Yves Bost und Alexandra Ledermann. Als Trainer und Equipechef der Franzosen führte er seine Teams zu WM-Gold 2002 und EM-Silber 2003. Später war er auch für Brasilien als Equipechef im Einsatz und hat immer wieder Weltklassereiter auf ihrem Weg zum Erfolg begleitet – beispielsweise Kevin Staut und Philippe Rozier, als sie 2016 mit dem französischen Team Mannschaftsgold bei Olympia in Rio de Janeiro gewannen.

In den letzten Jahren hatte Bonnau sich dem Nachwuchs verschrieben. Seit Jahren war als Trainer der Young Riders Academy im Einsatz und hat sein Wissen an die nächste Generation weitergegeben.

Reaktionen

Wie viel Jean-Maurice Bonneau dem Springsport gegeben hat, lässt sich erahnen, wenn man die Reaktionen auf Social Media und andere Stimmen hört. Eleonora Ottaviani, Präsidentin des International Jumping Riders Club (IJRC), sagte in einem Statement:

„Wir haben einen professionellen Pferdemenschen verloren, den wir niemals vergessen könnten. Jean-Maurice hat seine außerordentlichen Talente sowohl als internationaler Spitzenreiter als auch als ein Top Trainer demonstriert, als Equipechef siegreicher Mannschaften, als Fixpunkt in der Ausbildung und Entwicklung junger Talente, in seiner Rolle als sportlicher Berater und als Mitglied der Auswahljury für die Young Riders Academy.

Seine Siege und Medaillen, seine sportlichen Leistungen und seine organisatorischen Fähigkeiten bleiben unvergessen. Vor allem aber wird er uns allen als aufrichtiger Freund in Erinnerung bleiben, der mit seiner Sensibilität und seinem Enthusiasmus die höchsten Werte fairen Sports und des Wohlergehens der Pferde aufrechterhielt.“

Zahlreiche Spitzenreiter nahmen ebenfalls Abschied von „Momo“, der am Wochenende noch beim Saut Hermès in Paris war – kurz bevor er sich das Leben genommen hat. Das war ein Schock. Die Nachricht habe „tiefe Bestürzung“ ausgelöst, heißt es von den französischen Kollegen von Grand Prix.

Rodrigo Pessoa auf seiner Instagram-Seite: „Niemand außer dir versteht es. Du hast beschlossen, die letzte Reise alleine anzutreten. Dir hätte geholfen werden können. So viele wären dazu bereit gewesen. Aber du hast anders entschieden.“ Und Pessoa sagt wie alle anderen: „Du hast uns so viel gegeben, für das wir dankbar sind.“

Philippe Rozier kommentiert: „Mir fehlen die Worte, um die Trauer auszudrücken, die ich gerade empfinde. Wie viele von uns bin ich erschüttert. Ich habe mehr als nur einen engen Freund verloren (…). Ich kann dir nicht genug danken für alles, was du für mich getan hast.“

Doda de Miranda schreibt: „Heute ist ein großartiger Trainer verstorben, der der brasilianischen Equipe über mehrere Jahre so viel gegeben hat. Er war fast drei Jahre lang mein persönlicher Trainer und hat mir großes Wissen gegeben. Möge Gott ihn mit viel Licht empfangen.“

Solche und ähnliche Nachrichten gibt es viele. Unser herzliches Beileid all jenen, die um Jean-Maurice Bonneau trauern und insbesondere seinen Angehörigen!