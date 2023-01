Adieu, Carambole – der holländische Holsteiner sagt Tschüss!

Wer Willem Greves Carambole einmal hat springen sehen, wird dieses Pferd schwerlich vergessen können. Ein Holsteiner aus dem Bilderbuch, der seinem Reiter alles ermöglicht hat. Morgen heißt es Abschied nehmen.

Mit seinen 19 Jahren soll Carambole nicht mehr zurückkehren in den Sport. Morgen wird sein ständiger Reiter und Ausbilder Willem Greve ihm im Rahmen des Weltcup-Turniers in Amsterdam vor heimischem Publikum verabschieden. Die Auswahl des Orts ist kein Zufall. Natürlich hängt es auch damit zusammen, dass es eines der größten niederländischen Turniere ist, aber hier haben Carambole und Greve 2015 einen ihrer schönsten gemeinsamen Erfolge gefeiert, als sie den Großen Preis gewannen.

Rund zehn Jahre waren die beiden international im Einsatz, haben unzählige Erfolge zusammen gefeiert und zuletzt den Löwenanteil am Sieg der Niederlande im Nationenpreis-Finale von Barcelona 2021 gehabt. Das war das letzte große Turnier des Hengstes.

Wie Greve und Carambole einander überhaupt gefunden haben, was der Klosterhof Medingen und Burkhard Wahlers Faible für Dressurreiterei damit zu tun hat und wie der Hengst sich nach einer schlimmen Verletzung zurück ins Rampenlicht kämpfte, lassen Willem Greve, sein Vater, der ehemalige Team-Tierarzt Jan Greve, sowie Caramboles langjähriger Pfleger in einem Video Revue passieren, das nichts weniger ist als eine Hommage an ein außergewöhnliches Pferd. Hier geht’s zum Film (auf Niederländisch mit englischen Untertiteln):

Über Carambole

Gezogen wurde Carambole von Jens Ritter in Krumstedt. Der hatte den großen Cassini an die Concerto II-Tochter Normandie VI angepaart. Ein Vollbruder springt ebenfalls international S, ein anderer v. Cassini II immer auf 1,30 Meter-Niveau.

Gekört wurde Carambole zunächst für Mecklenburg-Vorpommern. Als die Holsteiner ihn anerkannten, war er bereits fünfjährig. Vorher hatte er bereits seinen 70-Tage-Test in Schlieckau als Sechster von 27 Teilnehmern abgeschlossen.

Allein die deutsche FN, die nur einen Teil der Nachkommen des Hengstes erfasst, zählt von 66 im Sport aktiven Nachkommen 13, die bis Klasse S im Einsatz sind. Da sind Pferde wie Scott Brashs Hello Senator noch gar nicht drin. Wohl aber die Stute La Caramba, die unter Meredith Michaels-Beerbaum erfolgreich war. Zudem hat Carambole aktuell zwei gekörte Nachkommen in Deutschland.

Schaut man jenseits von Deutschland sind die Zahlen andere. Horsetelex listet 79 Nachkommen, die im Sport bis in die höchsten Klassen erfolgreich sind, darunter sechs gekörte Hengste.