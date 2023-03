Alex Hua Tians zweifacher Olympia-Teilnehmer Don Geniro geht in Rente

Chinas erfolgreichster Vielseitigkeitsreiter Alex Hua Tian verabschiedet sein bestes Pferd in den Ruhestand.

16 Jahre alt ist Don Geniro nun. Zehn Jahre lang war er mit Alex Hua Tian im internationalen Sport erfolgreich. Zweimal vertraten sie die Volksrepublik bei Olympischen Spielen, 2016 in Rio (wo sie Achte wurden) und 2021 in Tokio. Der letzte gemeinsame Auftritt waren die Weltmeisterschaften in Pratoni del Vivaro, wo Hua Tian im Gelände allerdings aufgab.

Nun ist Schluss mit Busch. In Zukunft soll der Wallach nur noch Dressur gehen. Horse & Hound berichtet, Don Geniro solle Lehrpferd für eine 15-jährige Nachwuchsreiterin werden. Denn Don Geniro ist nach wie vor topfit. Aber Alex Hua Tian sagte: „Der Vielseitigkeitssport verändert sich schnell und das Springen, das nie seine große Stärke war, wird immer wichtiger auf Championatsebene. Wir hatten nicht das Gefühl, dass ein Fünf-Sterne-Start das Richtige für ihn wäre. Darum war es der richtige Zeitpunkt, ihn vom Vielseitigkeitssport auf höherem Niveau zu verabschieden.“

Dass er nun Dressurpferd wird, sei eher nebensächlich. Es sei primär darum gegangen, das richtige Zuhause für ihn zu finden. Egal, ob nun als Lehrpferd im Busch oder eben auf dem Viereck. „Den Besitzern und mir war es egal, welchen Job er macht oder wie gut, so lange er die bestmögliche Pflege bekommt, denn das hat er verdient.“

Dass Don Geniro Talent fürs Viereck mitbringt, hat er im großen Sport mannigfaltig bewiesen. Das kommt nicht von Ungefähr. Don Geniro ist ein britischer Hannoveraner, gezogen von Pamela Dews, die auch nach wie vor Mitbesitzerin ist. Sie hatte den Donnerhall-Sohn Don Kennedy mit ihrer Stute Gina angepaart, die wiederum eine Tochter des Grundstein II-Sohnes Giorgione ist. Der war das erste Olympiapferd von Dressurreiter Carl Hester. Weiter geht es in Don Geniros Pedigree mit Donnerhall selbst und Pik Bube. Die Pik Bube-Stute brachte unter anderem das Grand Prix-Pferd Duntroon sowie den gekörten Wunschtraum v. Wittgenstein.