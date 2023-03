CSI5* Knokke Hippique 2023 samt Nationenpreis abgesagt

Aufgrund von Baumaßnahmen muss das CSI5*-Turnier Knokke Hippique in diesem Jahr ausfallen. Der Nationenpreis soll aber im Rahmen des zweiten großen Reitsportevents der Veranstalter Stephex Stables stattfinden, in Brüssel.

Keine Veranstaltung, sondern ein Erlebnis soll das Knokke Hippique seinen Zuschauern bieten. So steht es auf der Website des beliebten Fünf-Sterne-Turniers zu lesen. Paare wie Peder Fredricson und sein mittlerweile in Rente geschickter All In, Jérôme Guery und Quel Homme de Hus oder Darragh Kenny mit dem mittlerweile unter Harry Charles erfolgreichen Balou du Reventon konnten sich als letzte in die Siegerliste des Rolex Grand Prix eintragen. Dieses Jahr wird es dort also keinen neuen Eintrag geben. Aufgrund unvorhergesehener Umstände, so die Veranstalter, ist die Durchführung in diesem Jahr nicht möglich. Geplant war er für den 12. bis 16. Juli. Das Team sei nun „fest entschlossen, im nächsten Jahr ein unvergessliches Erlebnis für alle Teilnehmer zu schaffen“, heißt es in der Mitteilung.

Teil des Knokke Hippique war auch ein Nationenpreis. Dieser zählt zwar nicht zur FEI-Serie, war aber im Sommer meist nochmal eine Gelegenheit, die Form von Reitern und Pferden vor Championaten zu überprüfen. Der Nationenpreis fällt nicht ersatzlos aus, er wird im Rahmen der Stephex Masters in Brüssel vom 25. bis 29. August ausgetragen. Das ist für die Überprüfung der Form zu spät, schließlich finden die Europameisterschaften Springen schon eine Woche später statt. Es muss also ein wenig umgeplant werden im Turnierkalender von Reitern und Trainern.

Quelle: Knokke Hippique