All In – ein Champion wurde abgesattelt

Gestern wurde bei der Göteborg Horse Show ein ganz besonderes Pferd verabschiedet: Peder Fredricsons All In.

Dass der wunderbare All In, der ja als erstes Pferd überhaupt zwei Einzelmedaillen bei Olympischen Spielen gewonnen hat (und dazu noch die entscheidende Stechrunde für Mannschaftsgold der Schweden in Tokio geliefert hat), in Göteborg verabschiedet werden soll, haben wir ja bereits berichtet. Gestern Abend war es nun so weit.

Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie hat Peder Fredericson seinem langjährigen Erfolgspartner zum letzten Mal den Sattel abgenommen und ihm dafür eine für All Ins ja eher bescheidenen Maße etwas überdimensionierte, goldene Decke aufgelegt. Neben dem Logo des Sponsors stand darauf „A true Legend“ zu lesen. Nichts anderes ist dieser 17-jährige SBS-Wallach v. Kashmir van’t Schuttershof aus dem Besitz von Charlotte Söderström.

Nach seiner Grundausbildung beim Familie Philippaerts und einem denkwürdigen Finale mit Nicola bei den Weltmeisterschaften der siebenjährigen Springpferde wechselte All In zu Peder Fredricson, gewann mit ihm Silber bei den Olympischen Spielen in Rio 2016, machte ihn im Jahr darauf zum Europameister in Göteborg und schrieb Springsportgeschichte in Tokio. Mannschaftsgold bei den Weltmeisterschaften 2022 in Herning war die letzte Medaille für All In. Seit 2015 hat der Wallach rund 1,4 Millionen Euro zusammengesprungen und ließ sich dabei auch von einer Kolik-Operation nicht aufhalten.

Das sagt Peder Fredricson

Im Vorfeld der Verabschiedung sagte All Ins langjähriger Partner im Sattel, Peder Fredricson, er sehe der Verabschiedung von „Allan“ mit gemischten Gefühlen entgegen. „Ich werde es vermissen, einen Sprung mit ihm anzureiten, seine Kraft wenn er springt, die Intelligenz, die er in seinem Sprung hat. Ich werde es vermissen, ein solches Pferd für den Turniereinsatz zu haben, natürlich. Aber das ist auch der Grund, warum ich ihn jetzt verabschiede – ich möchte ihn wirklich in Bestform in Erinnerung behalten. Ich möchte mich an dieses Gefühl erinnern, das ich vermissen werde und ich möchte, dass alle ihn genauso in Erinnerung behalten.“

Wenn er ein Pferd kauft, wünsche er sich nicht anderes, als dass es eine solche Karriere haben möge wie Allan. „Ich bin sehr glücklich, dass er diese zehn Jahre hatte und dass er auf dem Höhepunkt abtreten kann und hier in Göteborg gewürdigt wird.“ Er wünsche sich all das zwar für all seine Pferde, wisse aber auch, dass das komplett einzigartig sei.

Das gestern sei kein trauriger Tag für ihn gewesen. „Allan bleibt bei uns, er tritt auf dem Höhepunkt ab, er ist nicht verletzt, nein, das ist nicht traurig.“

Und noch einmal: Mach es gut, Allan! Viel Spaß weiterhin auf der Weide mit deinen Freunden! Uns wirst Du auch fehlen.