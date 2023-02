André Thieme in Ocala erfolgreich mit Chakaria und Conacco

André Thiemes Pferde haben ihre Winterresidenz in Ocala bezogen und scheinen sich mal wieder wohlzufühlen. Nach dem Sieg im Großen Preis mit Conacco startete nun auch Europameisterin Chakaria erfolgreich in die Saison 2023.

Europameister André Thieme verbringt die Wintermonate ja traditionell in der Sonne Floridas. Wie schon in den Vorjahren ist Ocala dafür wieder der Turnierstandort seiner Wahl. Dort betreibt der Springreiter aus Plau am See seinen Handel mit Pferden und bereitet seine eigenen Schützlinge auf die grüne Saison vor. Das gelang ihm in den letzten Tagen schon ziemlich gut mit dem Wallach Conacco und seinem Top-Pferd, der nun 13-jährigen Chap-Tochter Chakaria.

Der erste große Coup gelang dem 47-Jährigen bereits am Sonntag. In dem mit 100.000 US-Dollar dotierten Großen Preis schnappte sich Thieme mit dem zuletzt in Barcelona siegreichen zwölfjährigen Conoglio-Sohn Conacco den Sieg. Die Zeit von 45,114 Sekunden für den fehlerfreien Stechparcours reichten, um sich den Löwenanteil von 30.000 Dollar zu sichern. Sharn Wordley mit Mick Jagger und Katherine Brewer mit Casido landeten auf den Plätzen zwei und drei.

Am Donnerstag ging es dann zum ersten Mal in diesem Jahr in den Parcours für Thiemes Top-Pferd Chakaria. Die DSP-Stute war zuletzt in Genf beim Rolex Grand Prix Neunte geworden. Nun lieferte sie in einem 1,40 Meter-Springen eine flotte Nullrunde und bescherte ihrem Reiter damit eine Platzierung an dritter Stelle. In einem anderen Springen über diese Abmessungen ritt Thieme den elfjährigen Mecklenburger Wallach Candid v. Cellestial zudem noch auf Platz fünf.

