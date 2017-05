Andrew Hoy hat sich erneut getraut

Der australische Vielseitigkeitsolympiasieger Andrew Hoy hat seiner langjährigen Lebensgefährtin Steffi Strobl das Ja-Wort gegeben.

2020 will Andrew Hoy in Tokio seine achten Olympischen Spiele für Australien bestreiten. Einen Meilenstein ganz anderer Art hat er bereits am vergangenen Wochenende hinter sich gelassen: Der dreifache Olympiasieger hat erneut geheiratet. Stefanie Strobl ist die Glückliche, wie schon Hoys erste Ehefrau Bettina Hoy (geborene Overesch) eine Deutsche. Strobl führt eine auf den Reitsport spezialisierte Marketing-Agentur, die Horse Marketing Consulting GmbH. Sie lebt allerdings schon eine ganze Weile zusammen mit Andrew Hoy in England in der Nähe von Leicester.

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute, dem glücklichen Paar!