Beatriz Ferrer-Salat wieder zurück im Sattel

🔥 STARTING TO RIDE 🔥 . Con la buena noticia que me comunicó mi médico, el dr de Caso, me siento segura para empezar a montar sabiendo que mi pelvis se ha soldado bien. . Noto que mi cuerpo está preparado, me siento confiada para VOLVER. 💪🏻 . En las imágenes veréis mi primer día subiéndome y montando a Diamond Dancer🐴. . Tengo muchas ganas de recuperar sensaciones e ir preparando mi cuerpo para entrenos cada vez más intensos. De momento voy a ir montando al paso y progresivamente al galope y por último al trote, no más de un caballo al día. Iré viendo cómo responde mi cuerpo y a partir de ahí aumentaré el tiempo e intensidad. . 🙌🏼Let´s go for it!🙌🏼 . #dressage #dressagerider #dressagehorse #beatrizferrersalat #villaequus #ridergirl #dressagecompetition #dressagelife