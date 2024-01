Björn Schroeder mit Graf-Landsberg-Velen-Medaille ausgezeichnet

Im Rahmen der Veranstaltung „Schaufenster der Besten“ vergangenes Wochenende in Neustadt/Dosse wurde Björn Schröder mit der Graf-Landsberg-Velen-Medaille in Bronze ausgezeichnet. Schröder ist der Chefredakteur der Fachzeitschrift „Reiten und Zucht in Brandenburg-Anhalt“.

Es war eine Rückkehr zu seinen Wurzeln für Björn Schroeder beim Schaufenster der Besten in Neustadt/Dosse. In den Jahren 1991 bis 1994 absolvierte der Chefredakteur der „Reiten und Zucht in Brandenburg-Anhalt“ nämlich im Haupt- und Landgestüt seine Ausbildung zum Pferdewirt Zucht und Haltung. Schon damals begleitete ihn auch die Leidenschaft der Pferdefotografie. Nach Abschluss seiner Ausbildung besuchte er viele Reitsportveranstaltungen in der Region Berlin-Brandenburg und fungierte dort als Fotograf und Berichterstatter. Zehn Jahre später, im Jahr 2004, trat er schließlich die Stelle als Chefredakteur bei der Fachzeitschrift „Reiten und Zucht in Berlin-Brandenburg“ an.

Die Arbeit von Björn Schroeder, so schreibt die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN), kennzeichnet sich „durch fachliche Kompetenz in Sachen Pferdesport und -zucht und akribische Recherchen“ aus, „aber auch durch eine kritische Betrachtungsweise, die die Pferdeszene dazu bringt, sich immer wieder selbst kritisch zu hinterfragen“.

Annett Schellenberger hat Björn Schroeder die Auszeichnung überreicht. Schellenberger ist die Vizepräsidentin der FN.

