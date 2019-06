Der Verein „Pferde für unsere Kinder e.V.“ sucht Teamleiter für das Pferdecamp 2019/2020

Der Verein „Pferde für unsere Kinder e.V.“ setzt sich dafür ein, Kindern Zugang zum Pferd zu verschaffen. Die neueste Idee: mehrtägige Zeltlager, in denen die Kinder Zeit mit echten Pferden verbringen können. Dafür werden nun pferdebegeisterte Teamleiter gesucht.

Über vier Tage sollen die Kinder im Rahmen des Zeltlagers Pferde kennenlernen, Kontakte zu anderen Kindern knüpfen usw. Die Aktion richtet sich besonders an solche Kinder, die von Hause aus nicht die Möglichkeit haben, regelmäßig Reitunterricht zu nehmen. Sei es, weil den Eltern das Geld dafür fehlt, oder auch der Zugang. Im Pferdecamp sollen auch die Kinder erfahren, was es bedeutet, Verantwortung für ein Tier zu übernehmen. Vor allem aber sollen sie die Faszination Pferd erleben, Freundschaften knüpfen und Erfahrungen sammeln, die ihnen bestenfalls ein Leben lang bleiben.

Ab 2020 sollen Kindern an verschiedenen Standorten in Deutschland zu den Pferdecamps eingeladen werden. Für diese Aktion werden Teamleiter im Alter von 14 bis 21 Jahre gesucht, die sich im Rahmen der Pferdecamps um die jüngeren Kinder kümmern, ihnen das Wesen der Pferde erläutern und ihnen helfen, sie kennenzulernen.

Bis zum 31. Juli können sich interessierte Jugendliche bewerben. Voraussetzungen: Erfahrungen mit Pferden und Reitkenntnisse, Spaß an der Arbeit mit Kindern und idealerweise bereits einen Reitausweis und/oder eine Jugendleiterqualfikation. Dies ließe sich laut Veranstalter aber auch durch die Empfehlung von erfahrenen Trainern oder Reitern ersetzen.

Für die Teamleiter gibt es noch in diesem Jahr vom 8. bis 11. August eine Auftaktveranstaltung auf dem Pferdehof von Projektleiterin Marie-Luise von der Sode in Scharbeutz. Hier geht es um gegenseitiges Kennenlernen und die Einführung in die Aufgaben, die auf die Mitarbeiter in den Pferdecamps zukommen.

Bewerbungsschluss ist Mittwoch, der 31. Juli 2019.

Bewerbungen können per Post geschickt werden an:

Pferde für unsere Kinder e.V.

Franziska Wulfsberg

Ellhornstraße 17

27628 Hagen i.B., OT Uthlede

oder per E-Mail an:

wulfsberg@pferde-fuer-unsere-kinder.de .

Weitere Informationen zum „Pferde für unsere Kinder e.V.“-Projekt „Pferdecamp“:

www.pferde-fuer-unsere-kinder.de.