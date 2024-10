Dicke Luft? Faktoren der Stallluft: Umfrage im Rahmen eines Forschungsprojekts

Studierende der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen untersuchen im Rahmen eines Forschungsprojekts die Faktoren, die die Stallluft in der Pferdehaltung beieinflussen. Mit einer kurzen Umfrage können Pferdehalter bei der Datenerhebung helfen.

Als Faktoren zur Beurteilung von Stallluft nennen die Studierenden der baden-württembergischen Hochschule in ihrer Umfrage vor allem Staub, Luftbewegung, Lichtintensität und Ammoniak. Die Beschäftigung mit diesen Faktoren ist für Pferdehalter interessant, weil diese die Gesundheit von Pferden stark beeinflussen können. Staub ist einer der häufigsten Auslöser für Husten beim Pferd. Im Staub lauert vieles, was das sensible Atmungssystem des Pferdes aus dem Gleichgewicht bringen kann. Das können mineralische Partikel sein, vor allem aber auch Erreger oder Pilzsporen.

Stallluft – Umfrage für Stallbetreiber

Die Folge kennen bzw. hören viele in den Stallgassen: Husten, gerade jetzt, da die Pferde wieder vermehrt im Stall sind. Equines Asthma und andere Atemwegserkrankungen sind ein Dauerthema.

Da der komplexe Sachverhalt bisher nur wenig wissenschaftlich untersucht wurde, leisten alle, die an der Umfrage zur Stallluft teilnehmen, nach Angaben der Studierenden einen wichtigen Beitrag zur Forschung.

Das Ziel der Umfrage ist es, die Bedeutung von Stallluftfaktoren auf pferdehaltende Betriebe zu untersuchen. Die Umfrage dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Alle Angaben werden anonymisiert.

Die Umfrage wendet sich vor allem an Stallbetreiber. Aber auch Pferdehalter können an der Umfrage teilnehmen.

Zur Umfrage geht es hier entlang.