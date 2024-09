Equines Asthma – Studie listet die häufigsten Umwelt-Ursachen auf

Viele Pferde leiden an Equinem Asthma: Sie husten, bekommen schlechter Luft, ihre Atemwege sind verengt. Welche die häufigsten Ursachen für Pferdeasthma sind, haben polnische Wissenschaftler zusammengetragen.

Um die Ursachen für Equines Asthma aufzulisten, durchsuchten die Forscher der University of Warmia and Mazury Datenbanken nach Studien zu equinem Asthma aus den letzten 20 Jahren. Sie verwendeten spezifische Suchbegriffe wie „equines Asthma“, „chronisch obstruktive Lungenerkrankung“ oder „wiederkehrende Atemwegsobstruktion“. Die Forscher konzentrierten sich besonders auf Umweltfaktoren und suchten nach Begriffen wie „Temperatur“, „Luftfeuchtigkeit“ und „Luftverschmutzung“.

Schlussendlich wählten sie 144 Studien für die endgültige Analyse aus. Die gesammelten Informationen fassten sie zusammen, um die Auswirkungen der Umwelt auf die Gesundheit von Pferden mit Equinem Asthma zu verdeutlichen. Unter dem Titel „The Most Common Environmental Risk Factors for Equine Asthma—A Narrative Review“ veröffentlichten sie ihre Ergebnisse.

Das sind die häufigsten Umwelt-Ursachen für Equines Asthma

Die Studie identifizierte mehrere spezifische Umweltfaktoren, die als Ursache für Equines Asthma eine Rolle spielen.

Luftqualität

Hohe Konzentrationen von Staub und Schadstoffen in der Stallluft schaden den Atemwegen der Pferde erheblich. Pferde, die in schlecht belüfteten Ställen gehalten werden, sind besonders gefährdet, da dort die Schadstoffe nicht abziehen können. Diese Pferde sind den Partikeln, die in die Atemwege eindringen und sie reizen, besonders lange und stark ausgesetzt.

Fütterung

Die Art des Futters hat einen direkten Einfluss auf die Atemwegsgesundheit. Staubiges Heu kann Allergene und Schimmelsporen enthalten, die die Symptome von Equinem Asthma verschlimmern. Alternativen wie feuchtes Heu oder Silage sind weniger staubig und reduzieren das Risiko von Atemwegserkrankungen.

Einstreu

Die Wahl des Einstreumaterials ist entscheidend für die Luftqualität im Stall. Staubige Materialien wie Stroh können die Staubbelastung erhöhen, während staubarme Optionen wie Holzspäne oder spezielle staubfreie Einstreu die Atemwege der Pferde schonen.

Schimmelpilze und Bakterien

In der Stallluft können hohe Konzentrationen von Mikroben, wie Schimmelpilze und Bakterien, vorkommen. Diese reizen die Atemwege. Faktoren wie Luftfeuchtigkeit und Temperatur beeinflussen die Vermehrung dieser Mikroben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann das Wachstum von Schimmel begünstigen, was Atemwegsprobleme bei Pferden verstärken kann.

Saisonale Einflüsse

Die Symptome von equinem Asthma können je nach Jahreszeit variieren. In den Sommermonaten sind die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit oft höher, was zu einer erhöhten Staub- und Allergenkonzentration in der Luft führt. Dies kann die Atemwegssymptome bei betroffenen Pferden verschlimmern, während die Wintermonate möglicherweise weniger problematisch sind, wenn die Luft trockener ist.

Manche Ursachen für Equines Asthma lassen sich leicht beheben

Die Ursachen für Pferdeasthma verdeutlichen, wie wichtig eine kontrollierte Stallumgebung für die Gesundheit von Pferden mit Asthma ist. Wer die Haltungsbedingungen verändert, kann Atemwegsprobleme deutlich senken. Wissenschaftler empfehlen folgende Maßnahmen, um die Haltungsbedingungen zu verbessern.

Eine bessere Belüftung in Ställen ist entscheidend, um die Konzentration von Staub und Schadstoffen zu verringern. Dies kann durch den Einsatz von Ventilationssystemen oder durch das Öffnen von Fenstern und Türen erreicht werden, um frische Luft hereinzulassen. Futter anpassen: Die Verwendung von weniger staubigem Futter, wie z.B. feuchtem Heu oder pelletedem Futter, kann die Staubbelastung reduzieren. Dies hilft, die Exposition gegenüber Allergenen und Reizstoffen zu minimieren. Wahl dee Einstreu: Der Wechsel zu staubarmen Einstreumaterialien wie Holzspänen oder speziellen staubfreien Produkten, kann die Staubkonzentration im Stall erheblich senken. Regelmäßige Reinigung: Eine regelmäßige Reinigung der Ställe und das Entfernen von alter Einstreu und Futterresten tragen dazu bei, die Ansammlung von Staub und Mikroben zu reduzieren.

Diese Veränderungen können die Luftqualität erheblich verbessern und somit das Wohlbefinden der Pferde fördern.

Die Forscher betonen auch, wie notwendig weitere Studien sind, um die genauen Zusammenhänge zwischen Umweltfaktoren und der Entwicklung von equinem Asthma besser zu verstehen. Die Erkenntnisse aus dieser Forschung könnten nicht nur für die Pferdehaltung von Bedeutung sein, sondern auch für die Entwicklung von Strategien zur Verbesserung der Atemgesundheit bei anderen Tieren und möglicherweise auch beim Menschen.

Equines Asthma und Staub