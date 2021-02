Die Pechvögel des Monats: Constant van Paesschen und Edwina Tops-Alexander

Beide, der Belgier Constant van Paesschen und die Australierin Edwina Tops-Alexander, müssen die Mediterranean Equestrian Tour in Oliva Nova wegen Stürzen vorzeitig abbrechen.

Constant van Paesschen schrieb letzte Woche, dass er sich bei einem Sturz Mitte Januar eine so schmerzhafte Verletzung zugezogen hat, dass er seinen Aufenthalt in Spanien abbrechen musste. Stattdessen hat er sich daheim in Belgien um sein Studium gekümmert. Nähere Untersuchungen brachten nun einen kleinen Bruch im Schultergürtel zutage, wie er auf Instagram berichtet. Nun müsse er ein paar Wochen pausieren und Reha-Übungen machen, um sich rechtzeitig auf den Auftakt der Global Champions Tour Anfang März in Doha vorzubereiten.

Edwina Tops-Alexanders Verletzung ist hingegen ganz frisch. Am Freitag war sie in Oliva Nova so schwer gestürzt, dass sie sich zwei Rippen gebrochen hat. Sie trägt es wie eine Reiterin: „Ich hatte supergroßes Glück, dass es nur so eine harmlose Verletzung ist“, schreibt sie auf Instagram und bedankt sich bei allen für die Unterstützung und die guten Wünsche. „Es geht mir bald besser. Ich bin ein echter Aussie und werde hoffentlich in vier Wochen in Doha wieder reiten können.“

Das hoffen wir auch für beide. Gute Besserung!