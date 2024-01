Dieter Lauterbach mit Bronzenem Wagenrad ausgezeichnet

Dieter Lauterbach ist der Bundestrainer der Einspänner-Fahrer. Vom Deutschen Reiter- und Fahrerverband (DRFV) wurde er nun mit dem Bronzenem Wagenrad ausgezeichnet.

Im Rahmen des Agravis-Cups in Münster haben Ursula Hüsges und Rolf Schettler vom DRFV das Bronzene Wagenrad an Dieter Lauterbach überreicht. Bereits im November vergangenen Jahres wurde der Bundestrainer als Preisträger der Auszeichnung für die Fahrsportpersönlichkeit des Jahres 2023 verkündet. Er konnte zu dem Zeitpunkt jedoch nicht bei der Jahrestagung der DRFV-Fachgruppe Fahren in Hermannsburg vor Ort sein. Aus diesem Grund erhielt er das Bronzene Wagenrad nun in Münster.

Der Pferdewirtschaftsmeister und ehemalige Hauptsattelmeister am hessischen Landgestüt Dillenburg begann seine Fahrsportkarriere mit den Pferden Rheinprinz und Rheingold, mit denen er ursprünglich Zweispänner fuhr. Später stieg er auf Einspänner um und erzielte damit zahlreiche Siege in der schweren Klasse. 1998 nahm Dieter Lauterbach an seinen ersten Weltmeisterschaften teil. 2006 gewann er mit zwei Bronzemedaillen schließlich das erste Edelmetall und sechs weitere Jahre später die erste Goldmedaille in der Mannschaftswertung. 2014 wiederholte das deutsche Team seinen Erfolg und sicherte sich erneut Gold, bevor der 59-Jährige 2016 seinen bisher größten Erfolg feierte: Doppel-Gold bei den Weltmeisterschaften im österreichischen Köflach. Darüber hinaus holte Dieter Lauterbach mehrfach den Titel bei den Deutschen Meisterschaften, zuletzt 2021.

Das Bronzene Wagenrad

Das Bronzene Wagenrad ist eine Auszeichnung des Deutschen Reiter- und Fahrerverbandes, mit dem einmal im Jahr die Fahrsportpersönlichkeit des Jahres ausgezeichnet wird. 1972 wurde es von der Münsteraner Bildhauerin Erna Becker-Kahns als Medaillensatz für die ersten Weltmeisterschaften der Vierspänner gestaltet.

