Ros Canters Fünf-Sterne-Stute Pencos Crown Jewel wird Lehrmeisterin

Tolle Chance für eine der besten britischen Nachwuchsreiterinnen in der Vielseitigkeit. Millie Juleff übernimmt die Fünf-Sterne-Stute Pencos Crown Jewel von Rosalind Canter.

Milli Juleff wird im September 22 Jahre alt, ist also gerade dem Junge Reiter-Alter entwachsen. Im U21-Lager hat sie große Erfolge gefeiert, war unter anderem 2022 Mannschaftseuropameisterin und Sechste in der Einzelwertung. Sie ist siegreich und platziert auf Drei-Sterne-Niveau. Für die nächsten Schritte hat sie nun die richtige Partnerin an ihrer Seite.

Die Rede ist von der nun 15-jährigen britischen Jumbo-Tochter Pencos Crown Jewel, die mit Europameisterin Rosalind Canter von CIC1* bis CCI5* hoch erfolgreich war. Ihre erste Fünf-Sterne-Prüfung war 2021 in Bicton, das Ersatzturnier für Badminton und Burghley. Es wurde Rang vier. Im Jahr darauf belegten sie Rang elf in Burghley. 2023 krönten sie ihren ersten Badminton-Auftritt mit Rang neun, schieden in Burghley zwar aus, beendeten dann aber Pau.

Nun soll die Stute also Lehrpferd werden. Das hat Millie Juleff gegenüber den Kollegen von Horse & Hound bestätigt. Sie habe vor Weihnachten die Verkaufsanzeige gesehen und ihrem Vater sofort eine Nachricht geschickt. „Wir dachten, ein Pferd wie sie sei wirklich von Vorteil, um weiter zu kommen, denn sie weiß genau, was sie tut und sie wurde von Ros wunderbar ausgebildet. Das ist besser als eines, dass vielleicht in der Zukunft dazu in der Lage sein würde oder eines, das möglicherweise auffälliger aber auch schwieriger ist.“