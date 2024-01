Deutschlands Besetzung für die erste „FEI League of Nations“ Etappe

Im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Weltcup-Turnier in Leipzig am kommenden Wochenende hat Bundestrainer Otto Becker ein Update zur Saisonplanung der deutschen Springreiter gegeben.

Unter anderem hat er seine geplante Mannschaftsaufstellung für die erste Etappe der FEI League of Nations in Abu Dhabi bekannt gegeben. Der Nationenpreis ist mit 700.000 Euro dotiert und findet vom 7. bis 11. Februar in Abu Dhabi statt. Dort soll nach jetzigem Stand folgendes Quartett an den Start gehen: Christian Ahlmann, David Will, Christian Kukuk und Jörne Sprehe.

Die ersteren beiden sind ohnehin im nahen Osten im Turniereinsatz – kommen allerdings für das Weltcup-Turnier in Leipzig nach Deutschland. Christian Ahlmann hatte das Weltcup-Finale eigentlich nicht auf dem Plan, wolle sich das aber nach seinem Sieg bei der Etappe in Mechelen doch offen halten. Das Pferd, das er in Mechelen geritten hat, soll auch in Leipzig zum Einsatz kommen: Mandato van de Neerheide.

Apropos Weltcup – Hans-Dieter Dreher hat das Finale in Riad fest im Visier. Als aktuell Neunter der Weltcup-Wertung hat er gute Chancen, bis dahin immer noch zu den Top 18 zu gehören, die sich aus der Westeuropa-Liga qualifizieren. Sein bestes Pferd Elysium soll noch ein Turnier gehen. Der Weltcup ist dann der erste Saisonhöhepunkt. Das zweite große Ziel wäre Olympia.

Auch Marcus Ehning, Philipp Schulze Topphoff und Mario Stevens liebäugeln noch mit dem Thema Weltcup. Dafür wollen sie in Amsterdam, Bordeaux und Göteborg Punkte sammeln, berichtet reitturniere.de.