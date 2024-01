Zwei Pferde von Helen Langehanenberg zu Belgiens Larissa Pauluis

Zwei Berittpferde des französischen Gestüts Malleret haben den Stall von Helen Langehanenberg in Richtung Belgien verlassen.

Das Haras de Malleret arbeitet nun auch mit Larissa Pauluis zusammen. Die Belgierin war 2021 bei den Olympischen Spielen und Europameisterschaften am Start, 2022 bei der Weltmeisterschaft in Herning und 2023 bei der EM in Riesenbeck. Sie soll nun die Ausbildung von zwei Hengsten übernehmen, die zuvor im Beritt bei Helen Langehanenberg waren: den nun sechsjährigen Fänomen de Malleret und zum anderen um Faszination de Malleret.

Fänomen de Malleret ist ein Oldenburger Foundation-Sohn aus einer Sezuan-Fürst Romancier-Sandro Hit-Mutter. Er kam auf dem Gestüt Lewitz zur Welt und wurde per Sondernaufnahme sowohl für den Oldenburger Verband als auch für das Westfälische Pferdestammbuch gekört. Auch Hannoveraner Stuten darf er decken. Im vergangenen Frühjahr überzeugte er als Klassenbester bei seinem Sporttest in Münster-Handorf mit einer Endnote von 9,11. Sportlich erfolgreich war Fänomen de Malleret letzte Saison in einer Dressurpferdeprüfung Klasse L in Elmlohe, wo er mit 8,1 Dritter geworden war und dabei unter anderem Bundeschampion Segantini hinter sich ließ, der ja jetzt bei Dorothee Schneider ist.

Faszination de Malleret ist ein nun fünfjähriger Hannoveraner Hengst v. Fürst Belissaro-San Remo-Davignon, der bei Jan Schomaker in Wischhafen zur Welt kam. Er wurde 2021 im Rahmen der Hannoveraner Hauptkörung gekört und prämiert. Er erhielt damals Szenenapplaus für seinen Trab. Im Frühjahr darauf absolvierte er seine Kurzleistungsprüfung mit einer 7,94. Den Sporttest Teil I hat er mit einer 7,77 abgeschlossen.

Im Rahmen der Ankündigung seiner Hengstschau am 10. Februar hatte Gérald Martinez, der Chef des Haras de Malleret, gegenüber Eurodressage erklärt, dass Larissa Pauluis ein Pferd für einen Kunden bei ihm ausprobiert habe. Ihr Reiten gefiel ihm. So sei es zur Zusammenarbeit gekommen. Zumal Pauluis in Belgien eine EU-Hengststation in unmittelbarer Nachbarschaft hat.

Der Burg-Pokal Fünfte Golden Romance Malleret bleibt bei Helen Langehanenberg im Stall. Der Oldenburger Dunkelfuchshengst v. Governor-Sir Donnerhall ist nun neunjährig.

Der Grand Prix-erfolgreiche Danciano soll im Beritt von Manuel Dominguez Bernal bleiben. Für die Züchter werden die Hengste über die Station Schockemöhle zur Verfügung stehen.