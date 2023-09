Helen Langehanenbergs Stallreiter Manuel Dominguez Bernal macht sich selbstständig

Der langjährige Bereiter von Helen Langehanenberg, Manuel Dominguez Bernal, macht sich mit seiner Lebensgefährtin Eva Niklova (CZE) selbstständig. Das gab die ehemalige Mannschaftswelt- und -europameisterin der Dressur bekannt.

Seit mehr als drei Jahren ritt Manuel Dominguez Bernal für Helen Langehanenberg. Im Rahmen einer Homestory der erfolgreichen Dressurreiterin für die St.GEORG-Ausgabe 3/2021 sagte sie über den Spanier: „Ihn kann man auf jedes Pferd setzen. Die ganz jungen und die Grand Prix-Pferde. Einer mit ganz viel Gefühl.“ 2021 übergab Langehanenberg die Zügel eines besonders vielversprechenden Pferdes an Manuel Dominguez Bernal: Escamillo. Den Prämienhengst und Sporttestsieger, der auch züchterisch bereits erfolgreich und sehr gefragt ist, förderte der 32-Jährige von Dressurpferde M bis zur schweren Klasse. 2021 und 2022 gewann Escamillo Silber und Bronze bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde. Mit dem besten Ergebnis aller Etappensieger qualifizierte sich der nun achtjährige Hengst in Darmstadt-Kranichstein zuletzt für das Finale des Nürnberger Burg-Pokals 2023. Über 77 Prozent hatte es von den Richtern in der Aufgabe St. Georg Special gegeben.

Wie geht es also nun weiter mit diesem Paar? Auf Nachfrage erklärt die Pressesprecherin von Helen Langehanenberg gegenüber St.GEORG online, dass Manuel Dominguez Bernal und Escamillo definitiv in Frankfurt an den Start gehen werden. Das Drumherum, ob der Hengst weiter bei dem Spanier in Beritt bleibt, oder womöglich zurück in den Zuchteinsatz geht, steht derzeit noch nicht fest. In diesem Jahr hatte Manuel Dominguez Bernal zudem Danciano de Malleret in den internationalen Grand Prix-Sport gebracht. In seiner Zeit im Stall von Helen Langehanenberg verdiente er sich zudem das Goldene Reitabzeichen.

Wie Helen Langehanenberg in den sozialen Medien erklärt, wird sich der Spanier gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Eva Niklova selbstständig machen. Sie ist ebenfalls Dressurreiterin und bis zur schweren Klasse erfolgreich. Zwischenzeitlich hatte sie auch im Sattel des mittlerweile in Klasse S* unter Langehanenberg erfolgreichen Legend of Toto Evo gesessen.

