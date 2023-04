Escamillo nun auf Hengststation Schockemöhle im Frischsameneinsatz

Die Deckststation Schockemöhle meldet einen prominenten Neuzugang in ihrem Bestand.

„Gute Nachrichten für unsere Züchter! Ausnahmehengst Escamillo steht ab dem 15.04. in Mühlen im Frischsameneinsatz.“ So steht es auf der Facebook-Seite der Hengststation Schockemöhle.

Der achtjährige Rheinländer ist der derzeit wohl prominenteste Escolar-Sohn. Dr. Carolin Langhorst hatte ihn 2015 aus ihrer Rohdiamant-De Niro-Landadel-Tochter Cassila gezogen, die ihrerseits bei Erfolgszüchter Paul Wendeln zur Welt kam. Escamillo– inzwischen im Besitz der US-Amerikanerin Kimberly Davis-Slous – erwies sich als Volltreffer. Er war Prämienhengst der Hannoveraner Körung und begann seine Beschälerkarriere auf der Hengststation Schult.

Aus dieser Zeit stammt beispielsweise Escaneno, Reservesieger der Westfalen-Körung 2021 in Münster-Handorf. Insgesamt kann der Hengst auf bereits 27 gekörte Söhne verweisen sowie 23 eingetragene Zuchtstuten, von denen 14 mit Staatsprämie ausgezeichnet wurden.

Escamillo im Sport

Escamillos eigene sportliche Karriere nahm Fahrt auf, als er in den Stall von Helen Langehanenberg wechselte – wobei er nur wenige Turniere ging. Aber wenn er gestartet ist, war er in der Regel ganz vorn dabei. Das begann 2020, als sich der damals Fünfjährige mit Sensationsnoten für das Bundeschampionat in Warendorf qualifizierte, wo er allerdings nicht antrat.

Als es sechsjährig in Richtung M ging, überließ Helen Langehanenberg die Zügel des Hengstes ihrem Bereiter, dem Spanier Manuel Dominguez Bernal. Sie gewannen gleich die erste Dressurpferdeprüfung Klasse M, qualifizierten sich für die Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde und gewannen dort Silber.

Ähnlich souverän verlief siebenjährig auch der Einstand in Klasse S, ebenfalls unter Manuel Dominguez Bernal. Wieder gehörte Escamillo zum deutschen Aufgebot bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde, diesmal in Ermelo. Dort gewann er nach einer nicht ganz fehlerfreien Prüfung die Bronzemedaille.

Auch dieses Jahr ging er schon ein Turnier. In Ankum gewann er Anfang März eine Dressurprüfung Klasse S* für sieben- bis neunjährige Pferde.

In den letzten Jahren stand der Sport im Mittelpunkt, Escamillo war nicht mehr im Deckeinsatz.