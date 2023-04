Gestüt Schafhof nimmt Prämienhengst Total Caledonia aus dem Deckeinsatz

Viel Gefallen fand der Totilas-Sohn Total Caledonia vom Gestüt Schafhof nicht nur bei seiner Körung in Vechta, wo er mit einer Prämie ausgezeichnet wurde, sondern auch danach hielt die Begeisterung an und der Rapphengst erfuhr direkt großen Zulauf von Züchterseite. Doch nun hat sich das Gestüt Schafhof dazu entschlossen, den Hengst vorerst aus dem Deckeinsatz zu nehmen.

In dem noch frühen Züchterjahr habe Total Calidonia von Beginn an einen großen Zuspruch erfahren, schreibt das Gestüt Schafhof in den sozialen Medien. Allerdings gibt es ein Problem: „Trotz sehr gutem Management entspricht derzeit die Trächtigkeitsrate der bereits besamten Stuten mit dem erst dreijährigen Total Caledonia nicht unseren Ansprüchen.“ Deshalb wolle man dem Hengst „die notwendige Zeit geben, um weiter zu reifen“ und nehme ihn daher vorerst aus dem Deckeinsatz.

Total Caledonia wurde von Reay Campbell in Ardgay, Großbritannien, gezogen. Mit Shadow Fairy Caledonia v. Foundation hat der Hengst eine Halbschwester, die bereits Dritte im Bundeschampionat wurde. Beide stammen aus der Sir Donnerhall-Tochter Sugar Plum Fairy.

Total Caledonia beim Züchtertag dabei

Züchtern, die ihre Stute bereits mit Total Caledonia besamt haben, wird nun angeboten, auf jeden anderen Hengst der Station in Kronberg zu wechseln. Wer das nicht möchte, könne die Besamungstaxe zurückerstattet bekommen oder sie sich für das nächste Jahr gutschreiben lassen.

Auf dem Züchtertag des Gestüts Schafhof, der am Samstag, den 15. April stattfindet, wird sich Total Caledonia dennoch dem Publikum präsentieren. Unter dem Sattel können Züchter den Totilas-Sohn erleben und ihn „vormerken“.