Nisse Lüneburg nun selbstständig auf heimatlichem Hof Idenburg

Für den Springreiter Nisse Lüneburg geht es nach einem Jahr bei Jan Tops in Valkenswaard nun wieder zurück in die Heimat. Der 34-Jährige macht sich in Hetlingen selbstständig, auf der Anlage der Familie Lüneburg nur 20 Kilometer westlich von Hamburg, wo auch sein Bruder Rasmus seit 2011 die Zügel in der Hand hält.