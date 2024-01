Bundeschampion Segantini jetzt unter Dorothee Schneider

Das Gestüt M.K. Ammerland hat beschlossen, den Bundeschampion Segantini nun ebenfalls in den Beritt von Dorothee Schneider zu geben.

Wer bei der Hengstschau im Rahmen des Agravis-Cup Münster dabei war, konnte die beiden schon live erleben. Dort stellte Dorothee Schneider Segantini erstmals in der Öffentlichkeit vor.

Segantini ist ein gerade sechsjähriger Hannoveraner Hengst v. Secret-Fidermark-Dream of Heidelberg. Dr. Christine Feichtinger ist die Züchterin, Besitzer inzwischen Maik Kanitzky vom Gestüt M.K. Ammerland.

Ausgebildet wurde der statiöse Braune bislang von Jessica Lynn Thomas. Mit ihr war er 2022 auch beim Bundeschampionat der vierjährigen Reitpferdehengste in Warendorf am Start. Ursprünglich hatten sie dort die Silbermedaille gewonnen. Aber da der vor ihnen platzierte San To Alati später wegen unerlaubter Medikation disqualifiziert wurde, ging Segantini als Bundeschampion 2022 in die Geschichte ein. Dieses Jahr sammelte er erste Platzierungen in Dressurpferdeprüfungen Klasse L mit Jessica Lynn Thomas.

Dass Dorothee Schneider Segantini irgendwann unter ihre Fittiche nimmt, war insofern naheliegend, als da sie ja bereits einen anderen Bundeschampion des Gestüts M.K. Ammerland unter dem Sattel hat: Barcelo. Mit dem war sie gerade Dritte in der Münsteraner Jungpferde-Dressurprüfung Klasse S.