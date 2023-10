Doch keine Auktion mehr von Bohemian & Co.

Heute Nacht meldete Eurodressage, dass die drei Grand Prix Pferde der Galleria Sportpferde GmbH, Rossetti, Vincent Maranello und Bohemian, über eine Online-Auktion verkauft werden sollen. Nun hat man sich umentschieden.

Ein Sprecher der Sportpferde Galleria GmbH, hinter der sich der Koreaner Dong Seon Kim verbirgt, sagte gegenüber Eurodressage, dass die Nachricht von der Auktion innerhalb eines Tages ein so großes Interesse geweckt hätte, dass man entschieden hat, die Idee wieder zu verwerfen und jeden Kunden individuell zu betreuen.

Wörtlich sagte er: „Wir möchten Plätze für unsere drei super Pferde finden, wo sie für immer bleiben können. Sie wurden gekauft mit dem Hintergedanken, sie bei den Olympischen Spielen in Paris zu sehen und wir hoffen, dass sich bis Ende des Jahres der richtige Kandidat dafür bei uns meldet.“

Heute Morgen hatte Patrik Kittel, bei dem Bohemian zuletzt stand, einen emotionalen Post auf Instagram geteilt. Er sagte unter anderem, dass man ihn gefragt hat, ob er die Auktion nicht bei sich durchführen wollte. Aber allein der Gedanke, dass viele Menschen den „super sensiblen Bo“ reiten würden, mache ihn „krank“. Die gesamte Meldung mit Kittels Statement im Wortlaut finden Sie hier.

Die Preise für die drei

In der Tat sind es drei hoch verdiente Pferde, die Sportpferde Galleria anbietet. Sie alle waren schon bei Championaten im Einsatz.

Bohemian ist der erfolgreichste. Mit seiner Ausbilderin Cathrine Dufour gewann der 13-jährige Westfale v. Bordeaux 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio sowie bei den Europameisterschaften in Hagen jeweils Mannschaftsbronze. Hinzu kamen noch Einzelsilber und -bronze in Herning. Der Wallach ging mehrfach Grand Prix-Prüfungen über 80 Prozent. Galleria Sportpferde veranschlagt 1,5 Millionen Euro für ihn.

Vincent Maranello ist ein 13-jähriger Dänischer Warmblüter, der einst auch im Deckeinsatz war und auch Nachkommen hat. Einer davon ist der sechsjährige WM-Bronzemedaillengewinner Zuperman von Beatrice Buchwald. Voncent Maranello selbst ist allerdings inzwischen Wallach. Der Zack-Sohn wurde im Stall Helgstrand ausgebildet, hatte seine größten Erfolge zuletzt aber mit dem Ungarn Maté Garai. Mit ihm nahm er beispielsweise an den Europameisterschaften in Riesenbeck teil. Hier hat sich die Sportpferde Galleria GmbH 500.000 Euro vorgestellt.

Rossetti ist 15-jährig. Auch er stammt aus Dänischer Zucht und hat Championatserfahrung. 2019 ging der Romanov-Sohn mit Henri Ruoste für Finnland bei der EM in Rotterdam. Hier will man 400 bis 450.000 Euro haben.