„Equestrian Stable Management“ beim CHIO Aachen CAMPUS studieren

Neues Weiterbildungsprogramm für „Pferdeleute“: Equestrian Stable Management, ein Gemeinschaftsprojekt des CHIO Aachen CAMPUS und der RWTH Aachen Academy.

Ab Herbst 2023 bietet der CHIO Aachen Campus zusammen mit der RWTH International Academy ein Zertifikationsprogramm mit dem Titel „Equestrian Stable Management“ an. Dieses Programm soll die Antworten auf Fragen bringen, die auch die Pferdebranche betreffen: soziale und ökonomische Trends, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

Angesprochen sind zum einen Berufseinsteiger, die einen Abschluss zum Pferdewirt o. ä. vorweisen können. Sie können an einem Junior-Programm teilnehmen, das als Vollzeit-Studium konzipiert ist und „grundlegendes Basiswissen“ vermittelt, wie es in der Beschreibung heißt.

Wer bereits in der Pferdebranche beruflich Fuß gefasst hat, etwa als Besitzer oder Leiter eines Reitstalls, Pferdewirt oder Pferdepfleger, kann am berufsbegleitenden Senior-Programm teilnehmen.

Der CHIO Aachen hat dafür mit der RWTH International Academy einen Partner gewonnen, der als „Experte für berufsbegleitende Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte“ beschrieben wird. Hier sollen „modernstes Hochschulwissen“ vermittelt und die Teilnehmer „fachlich und persönlich auf akademischem Niveau“ weiterqualifiziert werden.

Dafür sitzt man allerdings nicht in der Uni, sondern nimmt an Online-Kursen teil. Die Macher versprechen handlungsorientierte Lernmethoden, „praxisnahe Live-Sessions“ und Fallstudien in einer interaktiven Online-Lernplattform. Beide Programme sind für jeweils ein Jahr konzipiert und vermitteln Lerninhalte aus den Themenfeldern „Equestrian Industry“, „Operational Management“, Digitalization“ und „Communication“. Nach Abschluss jedes Lernmoduls gibt es eine Prüfung. Unterrichtssprache ist Englisch.

Das Ganze ist nicht umsonst, aber zumindest im Rahmen des Junior-Programms haben die Teilnehmer nicht nur die Möglichkeit, sondern die Pflicht, ein sechsmonatiges Betriebspraktikum zu absolvieren. Dabei haben sie die Gelegenheit, einigen der Größten der Branche über die Schulter zu schauen. Sie können zu Isabell Werth gehen, zu Jos Lansink, Beezie Madden oder Holger Hetzel.

Stefan Knopp, Leiter des CHIO Aachen CAMPUS, erklärt: „So ermöglicht das einzigartige, internationale Netzwerk des CHIO Aachen den Teilnehmern, von namenhaften Größen des Pferdesports zu lernen und Einblicke in professionelle Betriebe zu bekommen. (…) Absolventen haben die einzigartige Möglichkeit, sich mit einer akademischen Qualifikation von der Masse abheben und zukünftig mehr Verantwortung im Betrieb übernehmen und Tätigkeiten professionalisieren zu können“, so Knopp.

Weitere Infos: www.equestrian-stable-management.com