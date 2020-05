Es geht aufwärts für Juan Matute Guimón!

Juan Matute Guimóns Schwester Paula hat positive Nachrichten von der Genesung ihres Bruders auf Instagram geteilt.

Sie berichtet, dass der Schädeldruck bei ihrem Bruder Juan Matute Guimón seit gestern „perfekt“ ist. Morgen wollen die Ärzte weitere Computertomographieaufnahmen machen.

Der erst 22-jährige spanische Dressurreiter Juan Matute Guimón war am 5. Mai vom Pferd abgestiegen und zusammengebrochen. Er wurde mit dem Hubschrauber abtransportiert zunächst im Universitätskrankenhaus von Madrid behandelt.

Schuld an seinem Zusammenbruch war eine Blutung im Gehirn. Nach einer ersten mehrstündigen Operation musste noch eine zweite folgen. Doch zwischendurch hatten sich Komplikationen ergeben, weshalb die zweite OP zunächst aufgeschoben werden musste. Als es so weit war, wurde Juan Matute Guimón dafür in eine andere Klinik verlegt, die sich auf dem Gebiet der Neurochirurgie spezialisiert hat.

Die zweite Operation sei ein großer Erfolg gewesen, berichtete Juans Schwester Paula danach. Die Ärzte hätten Juan das Leben gerettet. Aber derzeit liegt ihr Bruder noch im künstlichen Koma, damit das Gehirn sich erholen kann.

Quelle: Instagram