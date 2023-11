Ex-Dressur-Equipechef Martin Richenhagen kündigt Stiftungsarbeit wegen Compliance-Bedenken gegen FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach

Martin Richenhagen, langjähriger CEO des Agrarmaschinenherstellers AGCO, dessen Marke Fendt der größte Unterstützer der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), war, ist per sofort von seinem Amt als Sprecher des Stiftungsrats der Stiftung Deutscher Pferdesport zurückgetreten. Hintergrund ist der Umstand, dass FN-Geschäftsführer Soenke Lauterbach Ende vergangener Woche den Mitarbeitern mitgeteilt hat, dass er ein Verhältnis mit FN-Justitiarin Constanze Winter hat. Für Richenhagen ein Compliance-Verstoß. Und noch mehr.

Per E-Mail hatte FN-Generalsekretär und Geschäftsführer Soenke Lauterbach am Freitag den Beschäftigten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung mitgeteilt, dass er sich von seiner Frau getrennt hat. So weit, so privat. Lauterbach hatte in dem Schreiben auch mitgeteilt, dass er bei Constanze Winter eingezogen sei. Winter ist bei der FN angestellt und zwar als Justitiarin. Für Martin Richenhagen ein klarer Fall, der sich mit Compliance und Good Governance-Regeln nicht in Einklang bringen lässt. Als Konsequenz hat Richenhagen, der als Manager des internationalen Landmaschinenherstellers AGCO über die Marke Fendt lange Zeit der größte Sponsor der deutschen Reitnationalmannschaften war, sein Amt als Sprecher des Stiftungsrats der Stiftung Deutscher Pferdesport niedergelegt. In einer E-Mail an den Stiftungsrat schreibt er, er handele so wegen „grundsätzlicher substantieller unterschiedlicher Auffassungen im Bereich Compliance und Corporate Governance“.

Richenhagen: Lauterbach hätte Rückzug anbieten müssen

Im Gespräch mit St.GEORG untermauerte Richenhagen seine Entscheidung: „Es ist ein absolutes No Go. Ein Verhältnis mit einer Mitarbeiterin, und noch viel dramatischer: mit der Justitiarin! In einem ordentlich geführten Unternehmen hätte Herr Lauterbach im gleichen Zug seinen Rückzug anbieten müssen.“ Richenhagen spricht von einer „Katastrophe“ und geht noch einen Schritt weiter. Die FN stünde finanziell alles andere als gut da. Das letzte Geschäftsjahr sei „mit riesigem Verlust abgeschlossen worden“. Daran sei Lauterbach als Hauptverantwortlicher schuld.

Was will die Stiftung?

Die Stiftung Deutscher Pferdesport beschreibt ihr Ziel so: „Die Stiftung soll einen wichtigen Teil dazu beitragen, dass durch sportliche Erfolge bei internationalen Meisterschaften und den Olympischen Spielen Deutschland in Zukunft weiterhin als große und erfolgreiche (Pferde-) Sportnation wahrgenommen wird.“ Auch eine „Imageverbesserung des Reitsports“ zählt zu den Ansprüchen der Stiftung.

Das alles kostet Geld. Geld, das zukünftig nicht mehr von dem Konto des in den USA lebenden Richenhagen gen deutsche Spitzenreiter überweisen wird. „Ich hatte die Stiftung in meinem Testament berücksichtigt“, so Richenhagen, der einer von nur zwei deutschen Managern eines in der „Fortune 500“-Liste (die 500 umsatzstärksten Unternehmen der Vereinigten Staaten pro Geschäftsjahr) geführten Unternehmens war. Diesen Passus in seinem letzten Willen habe er nun geändert. Generell seien Gespräche mit der FN in den vergangenen Jahren zwar geführt worden, „aber abgearbeitet wurde nichts“ im Nachgang. Auch ein angebotener Termin mit Richenhagens Nachfolger in der Geschäftsleitung von AGCO habe „keine Reaktion“ ausgelöst.

Hier die E-Mail im Wortlaut

Herr Lauterbach hat alle Mitarbeiter der FN per e-Mail darüber informiert, dass er sich von seiner Frau getrennt hat. Obwohl noch nicht geschieden wohnt er jetzt bei seiner neuen Partnerin FN-Mitarbeiterin und Justitiarin Frau Winter. Das Präsidium hat Herr Lauterbach wohl auch informiert.

In jedem ordentlichen Unternehmen hätte das die Kündigung zur Folge. Der große finanzielle Verlust der FN weist zusätzlich auf Drama Performanceprobleme von Herrn Lauterbach hin.

Wegen grundsätzlicher substantieller unterschiedlicher Auffassungen im Bereich Compliance und Corporate Governance beende ich hiermit mit sofortiger Wirkung meine Mitgliedschaft in der Stiftung Deutscher Pferdesport und lege mein Amt als Sprecher des Stiftungsrates hiermit nieder.

Für die konstruktive Zusammenarbeit danke ich verbindlich und wünsche Ihnen weiter viel Erfolg.

Mit herzlichen Grüßen,

Prof. Dr. h.c. Martin H. Richenhagen

UPDATE: Umstrukturierung in der FN

Nachdem der Generalsekretär der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), Soenke Lauterbach die Beziehung zur FN-Justitiarin Dr. Constanze Winter dem FN-Präsidenten und den Mitarbeitern mitgeteilt hat, wird die Aufgabenverteilung innerhalb der FN neu geregelt. Wie FN-Präsident Hans-Joachim Erbel gegenüber St.GEORG erklärte, wird die Rechtsabteilung dem Finanzressort unter Leitung von CFO René Straten unterstellt. Lauterbach ist damit nicht mehr der Vorgesetzte seiner neuen Lebensgefährtin. „Lauterbach hat mich als ersten informiert. Ich finde, er ist mit der Angelegenheit sehr transparent umgegangen“, sagt Erbel. Zustimmen muss jetzt noch der Präsidialausschuss, von daher kämen aber keine Einwände, so Erbel.

UPDATE: