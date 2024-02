FBI soll gegen Dr. Cesar Parra ermitteln, deutsche Zeugen berichten von ihren Erfahrungen

Nun soll sich auch das US-amerikanische FBI, das Federal Bureau of Investigations, in den Fall Parra eingeschaltet haben. Es geht um Vorwürfe des Menschenhandels über die Vergabe von Visa.

Zuerst hat die US-amerikanische Website dressage-news.com von den angeblichen Ermittlungen des FBI gegen Dr. Cesar Parra berichtet. Wir haben um Bestätigung gebeten, bislang aber noch keine Rückmeldung erhalten.

Es geht um den Verdacht des Menschenhandels. Parra soll seine ausländischen Mitarbeiter über deren Visa kontrolliert haben. Diesbezüglich sollen dem FBI rund 40 Beschwerden vorliegen.

Parra soll seine Mitarbeiter über ihre Arbeitserlaubnis gezwungen haben, in seinen Trainingszentren in Florida und New Jersey zu arbeiten. Wobei es inzwischen nur noch einen Stall gibt, der in Jupiter, in der Nähe von Wellington, Florida, liegt.

Deutsche Zeugen berichten von anderen Straftaten

Nicht wegen Menschenhandels, sondern wegen sexueller Belästigung hatte eine deutsche Reiterin Dr. Cesar Parra bei der US-amerikanischen Anlaufstelle der Organisation Safe Sport angezeigt.

Safe Sport beschäftigt sich mit sexueller, psychischer und physischer Gewalt im Sport. Der bekannteste Fall im Pferdesport, mit dem Safe Sport zu tun hatte, war der der Springreiterlegende George Morris.

Die deutsche Reiterin, die Parra bei Safe Sport angezeigt hat, berichtete St.GEORG von ihren Erfahrungen, die sie in den USA mit Parra gemacht hat:

„Er hat mich immer wieder verbal belästigt mit Aussagen wie ,Du bist meine Prinzessin‘, ,Guck mal, wie sexy du bist‘ usw. Ich habe mich dabei so unwohl gefühlt, dass ich gar nicht mehr in der Halle reiten wollte. Er hat mich auch am Po angetatscht. Einmal saß ich nach dem Abendessen bei ihm im Auto. Er ist auf einen Supermarktparkplatz gefahren, hat dort geparkt, mich festgehalten und mir die Zunge in den Hals gesteckt. Das war das schlimmste Erlebnis.“ In seinen Textnachrichten ging er sogar noch weiter.

Uns liegen Chatverläufe mit Dialogen vor, in denen Parra ihr mehrfach eindeutige Angebote macht und auf ihre wiederholte Ablehnung erst mit einem zornigen Smiley reagiert, um sie dann zu ignorieren und weiterzumachen – zum Teil per Sprachnachricht mit eindeutigem Inhalt.

Mit diesen Schilderungen und dem Material wandte die junge Frau sich später an die Agentur, die ihr das Visum in die USA vermittelt hatte. Nach ihren Schilderungen, der Vorlage der Chatverläufe und der Sprachnachrichten wurde Parra für die Visa-Organisation gesperrt. Das wollte Parra nicht hinnehmen.

„Er ist ausgerastet, als er davon erfahren hat und hat mich mit Nachrichten bombardiert und unter Druck gesetzt. Ich habe schließlich nachgegeben und meine Aussagen bei der Visa-Organisation zurückgezogen. Aus heutiger Sicht kann ich nicht verstehen, warum das dort von niemandem hinterfragt wurde.“

Knapp zwei Jahre später lernte sie über Facebook eine andere Betroffene kennen, die ähnliche Erfahrungen gemacht hatte. Sie waren sich einig, dass sie etwas tun müssten. Im Frühjahr 2019 wandte sich unsere Zeugin an Safe Sport. Sie schilderte ihre Erlebnisse, doch nichts geschah. Das drang bis CNN durch, wo man sie zu dem Fall und der ausbleibenden Reaktion von Safe Sport interviewt hat. Kurz darauf wurde ihr von Seiten Safe Sports mitgeteilt, dass man ein Kontaktverbot für Cesar Parra erwirkt habe – wobei, sie ja längst wieder in Deutschland war. Zuletzt hörte sie im März 2023 von Safe Sport. Man teilte ihr mit, dass Parra schriftlich „ermahnt“ worden sei und die Akte damit nun geschlossen wurde.

Tierquälerei

Die Übergriffe seitens Cesar Parra waren nur einer der Gründe, weshalb die junge Frau ihren Aufenthalt in seinem Stall in den USA vorzeitig abgebrochen hat. Der andere war die Behandlung der Pferde.

„Kandare und Schlaufzügel waren normal. Die Pferde, die Turniere gingen, wurden jeden Tag gearbeitet. Nicht, bis sie nass waren, sondern biss sie getropft haben. Manchmal bis zu dreimal am Tag. Wenn er der Meinung war, dass ein Pferd mehr am Bein sein müsse, hat er Elektrosporen genommen. Prügel gab es fast immer. Das war tagtäglich gelebte Realität.“

Sie sagt, sie sei allerdings die einzige Reiterin gewesen, die sich dagegen aufgelehnt haben. Ihre Erklärung, warum das nicht noch mehr Reiter bei ihm getan haben: „Ein Grund ist wohl, dass viele Reiter aus Ländern kommen, in denen man es nicht besser weiß. In Kolumbien ist Dr. Cesar Parra ein Gott. Aber es waren auch Reiter aus Europa dort, die in ihrer Heimat zum Teil nur Pfleger waren. Nun hatten sie auf einmal die Chance U25 Grand Prix zu reiten. Dafür haben sie ihr Gewissen auf der Stallgasse abgegeben.“

Sie selbst habe zum Schluss ohnehin nur noch zwei Pferde reiten dürfen, einen 18-jährigen Grand Prix-Rentner und eine vierjährige Stute. „Zu der Züchterin habe ich heute noch Kontakt. Die Stute war hoch sensibel, ein Pferd, das man lassen musste. Aber Parra wollte, dass ich sie mehr anfasse. Als ich mich geweigert habe, hat er sie jemand anderem zu reiten gegeben, mit dem sie sich dann überschlagen hat.“

Die Frau berichtet weiter von täglichen Teammeetings, in denen die „linienkonformen“ Mitarbeiter hoch gelobt und die anderen vor allen anderen getadelt wurden. „Wenn jemand gesagt hat, dass das alles nichts mit gutem Reiten zu tun hat, wurde uns erklärt ,So ist das halt im Spitzensport‘. Die meisten haben das geglaubt. Oder wussten es nicht besser.“

Sie selbst habe die täglichen Qualen der Pferde nicht gefilmt. Das sei keine bewusste Entscheidung gewesen, es habe sich nicht ergeben. Aber Jahre nachdem sie ihren Aufenthalt abgebrochen hatte, wurde ihr auf Facebook das Video eines anderen Mitarbeiters bei Parra angezeigt, auf dem die ihr bekannten Gräuel zu sehen waren und das sie dann mit den Worten „es nimmt kein Ende dort“ in ihrem eigenen Feet geteilt hat. Mitten in der Nacht erreichte sie daraufhin eine E-Mail von einem deutschen Rechtsanwalt und ehemaligem Kaderdressurreiter, in der sie unter Androhung einer einstweiligen Verfügung und einer Klage auf Schadensersatz aufgefordert wird, ihre Aussage zu widerrufen und „ausdrücklich klarzustellen“, dass ihr in ihrer Zeit bei Parra „keinerlei tierschutzwidrigen Praktiken oder Handlungen“ aufgefallen seien. „Da habe ich Angst bekommen. Ich hatte ja keine eigenen Videos vorliegen“, so die Zeugin.

Ihre eigenen Erfahrungen habe sie inzwischen verarbeitet. Doch die Videos, die aktuell im Netz kursieren, reißen alte Wunden auf. Sie sagt: „Es geht mir darum, dass dieser Typ nicht mehr mit Tieren und nicht mehr mit Menschen arbeiten darf.“

Weitere Zeugenaussage

Eine andere pferdebegeisterte junge Frau wollte nach ihrem Abitur ein Auslandsjahr mit ihrer Leidenschaft für Pferde verbinden. Sie heuerte bei Para an. Letztlich blieb sie aber nur einen Monat. „Es hat sich herausgestellt, dass ich nicht damit umgehen kann, wie dort mit Pferden umgegangen wird.“

Was sie dort erlebt hat, ist das folgende: „Die Pferde kamen zweimal aus der Box und wurden beide Male so geritten, wie es auf den Videos zu sehen ist. Kandare und Schlaufzügel waren ganz normal. Außerdem hatten die Pferde zum Teil Gewichte an den Beinen und über Trense bzw. Kandare Drahtzäume, mit denen sie ausgebunden wurden. Selbst die, die sonst gestiegen sind, hatten damit keine Chance.“

Was sie besonders geschockt habe: „Diese Praktiken wurden in aller Öffentlichkeit gemacht. Und wenn ein Pferd dann für zwei, drei Tritte die Beine wie gewünscht hochriss, waren alle begeistert.“

Reaktion des US-Verbandes

Im oben erwähnten Artikel berichtet dressage-news.com, dass es inzwischen ein Treffen zwischen der CEO des US-Pferdesportverbands USEF, Sonja Keating, und dem Ehepaar Adam Steffens-Smienk und Sven Smienk gegeben habe.

Adam Steffens-Smienk sei zusammen mit anderen Parra-Mitarbeitern derjenige gewesen, der die Videos von den Methoden im Stall Parra ins Internet gestellt hat – nachdem man das Material der USEF vorgelegt hatte, hier jedoch keine Reaktion erfolgt ist.

Ein Statement der USEF auf der Homepage oder in den sozialen Medien gibt es bislang nicht.

