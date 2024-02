Verwechslung mit einem Wildschwein? Pferd stirbt nach Schuss von Jäger

In Oberhausen, Nordrhein-Westfalen, wurde ein Pferd von einem Jäger angeschossen und musste danach getötet werden. Es soll eine Verwechslung gewesen sein. Gegen den Jäger wird ermittelt.

Der WDR hat zuerst von den Ereignissen Anfang Februar in Oberhausen berichtet. Demnach stand die Haflinger Stute Edda in einem Offenstall an der Grenze zwischen Oberhausen und Dinslaken. Nachbarn berichten von einem Knall gegen 22 Uhr am späten Abend. Ein Jäger soll von einem Feld aus 60 Meter Entfernung auf das Pferd geschossen und das Pferd am Unterkiefer getroffen haben.

Den Gnadenschuss habe das Pferd aber nicht von dem Jäger bekommen. Wie Eddas Besitzerin gegenüber dem WDR angibt, habe der Schütze hier „sich geweigert“. Erlöst worden sei die Stute später vom Tierarzt.

Die Polizei Oberhausen und die Staatsanwaltschaft Duisburg ermitteln nun, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.

Eine mögliche Erklärung

Der Tierarzt, Jäger und Kollege vom Jäger Magazin, Dr. Stefan Birka, hat aus Sicht eines Jägers beschrieben, wie es möglicherweise zu solchen folgenschweren Verwechslungen kommen kann:

„Heutzutage werden zu Wildschweinjagd in fast allen Bundesländern Wärmebildgeräte vor die Zielfernrohre gesetzt. Dadurch hat man da ein Farbimage, das an die Wärmestrukturen angepasst ist z.B. Rot ist sehr warm, Grün nur bedingt warm (z.B. gut mit Fell isoliert etc.). Im Wärmebildgerät erkennt man nicht alle Feinheiten. Daher kann es einem unerfahrenen Jäger evtl. passieren, dass er die „Wildart“ falsch bestimmt.

Auch wäre es möglich, dass das Pferd in ruhender Position lag und dadurch noch kompakter, also wildschweinähnlicher aussah. Dafür sprechen würde auch, dass der Jäger das Tier am Unterkiefer getroffen hat, also einen Kopfschuss beim Wildschwein versucht hat. Dafür muss der Kopf aber sicherlich relativ bodennah (ruhend) gewesen sein und nicht stehend in 1,80 Meter Höhe.“

Natürlich gebe es auch Fälle, in denen ein Jäger „komplett verantwortungslos“ handelt und ohne moderne Technik auf einen „hellen Schatten“ schießt, räumt Birka ein.

Auch für die Verweigerung des Gnadenschusses hat er eine Erklärung: „Das kann am Waffengesetz liegen. Jäger dürfen nur dem Jagdrecht unterliegende Wildarten schießen. Das wissentliche Erschießen von Haustieren kann ein unberechtigter Waffeneinsatz außerhalb der Jagd sein.“